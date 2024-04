Motion de QS : le mois de mai devient le Mois du vélo au Québec

QUÉBEC, le 23 avril 2024 /CNW/ - Grâce à l'adoption à l'unanimité d'une motion du responsable solidaire en matière de Transports et de Mobilité durable, Etienne Grandmont, le Québec reconnaît maintenant mai comme le Mois du vélo.

« Il était temps que ça se fasse! Devant les enjeux climatiques qui nous guettent et les quelque 4,5 millions de cyclistes au Québec, c'est tout à fait pertinent, et même nécessaire, qu'un mois de l'année soit désigné pour faire la promotion du vélo. Maintenant que la CAQ a voté en faveur de cette motion, je m'attends à de la cohérence de la part du gouvernement. Il faut absolument que le développement des transports collectifs et actifs soit au cœur des décisions prises par le Québec en matière de mobilité", indique M. Grandmont.

Mai est reconnu comme le mois du vélo depuis 1956 aux États-Unis. Au Québec, le mois du vélo est souligné depuis 11 ans par de nombreuses municipalités et organisations, mais n'avait pas encore été reconnu par le gouvernement.

La motion adoptée à l'unanimité :

« Que l'Assemblée nationale rappelle que, selon l'étude l'état du vélo au Québec 2020, le Québec comptait plus de 4,5 millions de cyclistes utilitaires, récréatifs et sportifs ;

Qu'elle souligne l'apport considérable du vélo dans l'économie du Québec, aussi bien pour le loisir, le tourisme, le développement territorial et le transport, ainsi que son importance dans la réduction des gaz à effet de serre et dans la prévention en santé au Québec ;

Qu'elle rappelle que selon l'Étude des retombées économiques du cyclotourisme et du marché du vélo au Québec, le vélo contribue chaque année à hauteur de 1,2 milliard $ aux dépenses touristiques et dans les commerces de détail, et selon l'état du vélo au Québec, il permet des économies de l'ordre de 2 milliards $ sur nos systèmes de santé par l'adoption d'un mode de vie sain et actif ;

Qu'elle reconnaisse le vélo comme un vecteur d'inclusion, d'équité et d'émancipation, et comme un des outils les plus simples et efficaces pour atteindre nos objectifs en matière de mobilité durable ;

Qu'elle souligne que le mois de mai est celui où de nombreuses municipalités et organisations de la société civile déploient des activités faisant la promotion de la pratique du vélo et où la majorité des québécoises et des québécois recommence à faire du vélo ;

Qu'enfin, l'Assemblée nationale demande au gouvernement du Québec de désigner le mois de mai comme le Mois du vélo au Québec. »

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Victor Wong Seen-Bage, Attaché de presse, Aile parlementaire de Québec solidaire, (581) 991-3465, ou [email protected]