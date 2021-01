Mort d'une fillette à Laval : la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ouvre une enquête

MONTRÉAL, le 5 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Choquée d'apprendre la mort d'une autre enfant au Québec, alors qu'elle a dû mener plusieurs enquêtes pour des drames de ce type dans les dernières années, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a déclenché une enquête de sa propre initiative après avoir été informée du décès d'une fillette de 7 ans à Laval, en vertu du mandat que lui confère la Loi sur la protection de la jeunesse.

L'enquête déclenchée par la Commission vise à déterminer si les droits de l'enfant dont la situation avait fait l'objet d'un signalement à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) de Laval ont été respectés et d'éviter qu'une telle situation se reproduise. Au terme de son enquête, si elle a raison de croire que les droits de l'enfant ont été lésés, la Commission fera des recommandations à toutes les instances concernées, selon les constats.

La Commission rappelle que la protection des enfants est l'affaire de tous et toutes au Québec et que toute personne qui a des inquiétudes concernant un enfant doit faire un signalement.

La Commission exerce son pouvoir d'enquête en matière de droits de la jeunesse conformément aux dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne et de la Loi sur la protection de la jeunesse.

Comme pour toute enquête de la Commission, le déroulement de celle-ci n'est pas public. La Commission n'émettra donc aucun autre commentaire au sujet de l'enquête et n'accordera pas d'entrevues.

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Elle assure aussi la protection de l'intérêt de l'enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics.

