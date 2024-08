MORATOIRE POUR LES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES - MEQ S'INQUIÈTE DE L'IMPACT DES DÉCISIONS PRISES PAR QUÉBEC EN MATIÈRE D'IMMIGRATION

MONTRÉAL, le 20 août 2024 /CNW/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) s'inquiète des décisions annoncées aujourd'hui par le gouvernement du Québec en matière d'immigration. En imposant un moratoire de six mois pour l'arrivée et le renouvellement des permis des travailleurs étrangers temporaires (TET) à Montréal, le gouvernement prive les entreprises manufacturières de main-d'œuvre leur permettant de contribuer à la productivité de l'économie québécoise. Les entreprises recrutent des travailleurs à l'étranger parce que le bassin de travailleurs au Québec ne répond pas aux besoins, malgré l'augmentation du taux de chômage. On compte 2 890 postes vacants dans le secteur manufacturier à Montréal.

Un inquiétant précédent pour les travailleurs étrangers temporaires

MEQ estime que l'économie québécoise ne peut se permettre de se priver des travailleurs étrangers temporaires du secteur manufacturier tant à Montréal que dans les différentes régions du Québec. Ceux-ci sont recrutés spécifiquement pour pourvoir des postes ne pouvant être comblés autrement.

Représentant près de 13% du PIB, les entreprises manufacturières œuvrent dans des secteurs prioritaires du gouvernement, notamment pour soutenir la transition énergétique auprès d'Hydro-Québec, concrétiser des projets majeurs comme le REM et soutenir la filière batterie en plein essor. Devant ce rôle stratégique pour l'économie québécoise et l'atteinte des objectifs gouvernementaux, le secteur manufacturier devrait bénéficier de la même exemption dont bénéficient les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'agroalimentaire et de la construction.

Selon l'Institut de la statistique du Québec, on comptait 234 000 travailleurs étrangers temporaires sur le territoire en 2023, dont environ 12 000 qui travaillent dans le secteur manufacturier. Rappelons que les entreprises manufacturières comptaient 13 285 postes vacants au premier trimestre de 2024, dont 2 890 postes vacants à Montréal. Vraisemblablement, les besoins de main-d'œuvre demeurent saillants à Montréal, et ce malgré un taux de chômage plus élevé chez les nouveaux arrivants.

Considérer cette donnée comme un élément déterminant pour justifier le moratoire proposé constitue donc un calcul incomplet qui omet plusieurs variables importantes. Le gouvernement devrait plutôt considérer des facteurs plus déterminants, notamment l'adéquation entre les compétences et les besoins sur le terrain.

Vision d'ensemble qui mine la prévisibilité

MEQ est également perplexe quant à la demande formulée par Québec au gouvernement fédéral pour une diminution du nombre de demandes acceptées dans le cadre du Programme de mobilité internationale (PMI). Le marché du travail pourrait se priver de plusieurs professionnels, dont des techniciens en génie mécanique et génie industriels, par exemple.

Citation

« Le gouvernement demande à nos entreprises d'être plus innovantes, plus productives et plus compétitives. Les manufacturiers veulent répondre à l'appel, mais les mesures annoncées aujourd'hui viennent jeter un pavé dans la marre. On comprend qu'il y a défis liés à l'intégration des nouveaux arrivants. Toutefois, les entreprises ne recruteraient pas à l'étranger si le bassin de main-d'œuvre déjà établi ici permettait de répondre à la demande. Recruter à l'international, c'est le parcours du combattant! Elles se lancent dans le recrutement international faute de trouver des candidats ayant les compétences et l'intérêt pour les postes offerts. »

Mme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de Manufacturiers et Exportateurs du Québec

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie plus de 503 600 personnes et représente 12,8 % du PIB ainsi que 85,1 % des exportations. Il a généré des ventes globales de près de 214,8 milliards de dollars en 2023.

SOURCE Manufacturiers et Exportateurs du Québec

Renseignements: Jessica Rousseau, 438 396-8288, [email protected]