MONTRÉAL, le 24 févr. 2026 /CNW/ - Moovair annonce le lancement de Maelys, un système de climatisation à refroidissement seulement, à décharge horizontale, conçu pour les habitations dotées d'un chauffage à air pulsé et nécessitant une climatisation efficace et moderne. Maelys offre une alternative intelligente aux climatiseurs traditionnels à décharge verticale, tout en assurant une performance de refroidissement élevée.

« Maelys a été conçu pour répondre à de véritables défis d'installation », a déclaré Chiranjiv Datta, directeur principal, Gestion des produits résidentiels. « Il offre le confort, la performance silencieuse et la flexibilité auxquels les propriétaires s'attendent lorsque la climatisation est une priorité. »

Son design discret à décharge horizontale permet une installation flexible le long de la maison, ce qui le rend idéal pour les terrains étroits, les maisons en rangée et les propriétés urbaines. La technologie Inverter ajuste la puissance afin de réduire la consommation d'énergie en conditions de charge partielle, offrant un refroidissement constant et efficace.

Conçu pour un fonctionnement silencieux, Maelys convient parfaitement aux zones sensibles au bruit comme les chambres à coucher, les terrasses et les bureaux à domicile. Il est compatible avec des serpentins coffrés ou non coffrés, offrant ainsi une grande flexibilité d'installation.

Chaque système est couvert par une garantie de 10 ans sur les pièces et le compresseur, avec une couverture de main-d'œuvre optionnelle offerte par les distributeurs autorisés.

À propos de Moovair

Distribuée exclusivement par The Master Group, Moovair propose des solutions CVC innovantes et fiables, conçues pour offrir une performance concrète et répondre aux besoins de la vie moderne. Axée sur le confort, l'efficacité et la facilité d'installation, Moovair soutient les entrepreneurs et les propriétaires grâce à des produits adaptés aux habitations et aux marchés d'aujourd'hui.

Pour en savoir plus, visitez moovair.com, ou trouvez un distributeur Moovair près de chez vous.

