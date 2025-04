MONTRÉAL, le 14 avril 2025 /CNW/ - Master est fier d'annoncer l'ajout à l'échelle nationale des produits CVCA résidentiels Hitachi, marquant ainsi une expansion importante de son portefeuille de produits leaders de l'industrie et un renforcement de son partenariat avec Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning.

French image (Groupe CNW/The Master Group)

Fort de plus de 70 ans d'expertise en climatisation résidentielle et en tant que pionniers de la technologie à onduleur CC ainsi que de l'introduction récente de la révolutionnaire FrostWash™ technology, Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning est un leader mondial en innovation et fiabilité.

With more than 70 years of expertise in residential air conditioning, more than 40 years of pioneering DC inverter technology, and most recently, the introduction of the groundbreaking FrostWash™ technology, Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning is a global leader in innovation and reliability.

Désormais, les entrepreneurs canadiens auront accès à ses solutions de chauffage et de refroidissement avancées, soutenues par le réseau de distribution et de support fiable de Master.

« Ce lancement représente un tournant passionnant pour Master et nos clients », a expliqué Keith Strachan, vice-président principal, Distribution chez Master. « La technologie avancée de Hitachi, avec des fonctionnalités telles que FrostWash et HeatForce, offre aux entrepreneurs l'efficacité, la fiabilité et les performances qu'ils recherchent, tout en étant accompagnée par nos équipes spécialisées pour garantir une intégration sans difficulté. »

FrostWash™ nettoie automatiquement en profondeur la bobine intérieure en congelant, fondant et éliminant la saleté et les polluants, garantissant un air plus pur, une maintenance réduite et une efficacité à long terme. Parallèlement, les modèles de pompes à chaleur Hitachi dotés de la technologie HeatForce offrent un chauffage plus rapide et plus puissant en cas de froid extrême, assurant une chaleur fiable et des économies d'énergie, même à des températures sous zéro. Ces caractéristiques font des pompes à chaleur Hitachi un choix idéal pour les foyers canadiens.

Les produits résidentiels Hitachi seront disponibles dans les centres de distribution de Master à travers le Canada dès le mois d'avril, garantissant un accès rapide pour les détaillants partout au pays.

Un soutien inégalé pour les détaillants et les installateurs

Master s'engage à faciliter l'intégration des produits Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning pour les détaillants, en offrant un soutien et une expertise de pointe dans l'industrie.

Ce qui attend les détaillants :

Des supports marketing bilingues complets, incluant des brochures et une page d'atterrissage dédiée aux produits résidentiels Hitachi sur Master.ca.





Disponibilité nationale de la plupart des produits, assurant leur accessibilité à travers le Canada .





. Une formation exclusive pour les détaillants et un soutien technique continu pour intégrer facilement les produits Hitachi sur le marché.





Une inclusion dans les programmes de détaillants YORK® et Coleman de Johnson Controls, simplifiant le processus pour les entrepreneurs souhaitant regrouper des solutions avec conduits et sans conduits sous une même plateforme de confiance.

Le système de thermopompe Hitachi airHome 600 sera présenté au MCEE de Montréal les 24 et 25 avril 2025, sur le stand de Master (#701), offrant aux participants un aperçu direct de sa technologie de pointe.

Hitachi sera également un sponsor en or du Heat Pump Symposium de Toronto le 6 mai 2025, renforçant ainsi son engagement en faveur de l'innovation dans les solutions CVCA écoénergétiques.

« Master est un partenaire précieux de Johnson Controls depuis plus de 50 ans, et nous sommes ravis d'élargir ce partenariat ainsi que la portée des produits Hitachi au Canada grâce au vaste réseau de distribution et de soutien de Master », a déclaré David Budzinski, directeur général de Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning. « Nous sommes pleinement engagés à fournir à nos détaillants les outils, la formation et le soutien dont ils ont besoin pour réussir. Ce n'est que le début d'un partenariat passionnant qui stimulera l'innovation et la croissance de l'industrie CVCA canadienne. »

Le lancement officiel des produits résidentiels Hitachi est prévu pour le 14 avril 2025.

Les détaillants peuvent s'inscrire aux sessions de formation en visitant : https://events.master.ca/ ou en contactant leur représentant local Master.

À propos du Groupe Master

Le Groupe Master est le plus grand distributeur canadien et l'un des plus importants distributeurs de l'industrie du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de la réfrigération en Amérique du Nord. L'entreprise a célébré ses 70 ans d'existence en mars 2022 et a été nommée l'une des sociétés les mieux gérées au Canada depuis 2010. Master fournit des solutions aux clients des secteurs résidentiel, commercial, institutionnel et industriel. Aujourd'hui, l'entreprise emploie plus de 1500 membres d'équipe dynamiques et dévoués. Ensemble, les membres de l'équipe Master servent l'industrie à partir de 85 succursales et de 3 centres de distribution au Canada et aux États-Unis.

Améliorer les vies, à tous les degrés.

À propos de Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning

Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning est un fabricant mondial de systèmes de climatisation, créé en octobre 2015 à la suite d'une coentreprise entre Johnson Controls et Hitachi Appliances, Inc. (aujourd'hui Hitachi Global Life Solutions, Inc.). L'entreprise compte environ 15 000 employés qui offrent des produits, services et solutions de haute qualité pour les marchés résidentiel et commercial. Nous proposons la gamme de produits CVC la plus diversifiée sur le marché mondial, notamment des solutions sans conduits, des refroidisseurs et des systèmes de climatisation résidentiels, qui dépassent constamment les attentes de notre clientèle.

