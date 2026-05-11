La campagne Moose Hide est une initiative menée par les Autochtones pour mettre fin à la violence familiale et sexiste à l'encontre des femmes et des enfants, en particulier des femmes et des enfants autochtones.

BMO soutient la campagne Moose Hide pour la troisième année, avec un don et de multiples activités en ligne et en succursale, y compris la sensibilisation nationale avec la distribution d'épinglettes Moose Hide à travers le Canada.

MONTRÉAL, le 11 mai 2026 /CNW/ - La campagne Moose Hide est heureuse d'accueillir le soutien continu de BMO pour la troisième année, à la fois par un don et par de multiples activités de sensibilisation pour promouvoir et amplifier la journée de la campagne Moose Hide le 14 mai. La campagne Moose Hide est à la base un mouvement dirigé par des Autochtones en Colombie-Britannique visant à mettre fin à la violence familiale et sexiste à l'encontre des femmes et des enfants, qui s'est transformé en un mouvement national composé de Canadiens autochtones et non autochtones provenant de collectivités locales, de Premières Nations, de gouvernements, d'écoles, de collèges, d'universités, de forces policières et de nombreuses autres organisations, tous déterminés à assumer leur responsabilité et à agir pour mettre fin à cette violence.

La campagne s'appuie sur les cérémonies autochtones et les méthodes traditionnelles d'apprentissage et de guérison. L'une des pierres angulaires de la campagne Moose Hide est le port de l'épinglette Moose Hide, un petit carré de peau d'orignal provenant de sources éthiques ou de dons, et fabriqué à la main par des femmes autochtones. Le port de l'épinglette est un geste concret de soutien et de solidarité, et signifie un engagement à honorer, à respecter et à protéger les femmes et les enfants dans sa vie, à promouvoir une saine masculinité et à s'élever contre la violence fondée sur le sexe.

Dans le cadre de ce partenariat, BMO a distribué environ 20 000 épinglettes Moose Hide sur l'ensemble de ses sites de travail et de son réseau de succursales à travers le pays. On estime que chaque épinglette portée suscite cinq conversations constructives sur la violence sexiste, la responsabilité et le respect. Au total, cela représente des dizaines de milliers de conversations qui brisent le silence, remettent en question les normes néfastes et créent une dynamique de changement, élargissant ainsi la portée de la campagne Moose Hide aux collectivités de tout le pays.

« Nous sommes reconnaissants à BMO de nous accompagner dans cette démarche. Ce partenariat ne se résume pas à un simple soutien : il s'agit d'une responsabilité partagée et d'un engagement à mettre fin à la violence envers les femmes, les enfants et toutes les personnes, quel que soit leur genre. Ensemble, nous créons un espace dédié à la cérémonie, à la réflexion, et permettant à tous les citoyens de ce pays de s'engager de manière constructive et de contribuer à la guérison dont nos collectivités ont tant besoin », a déclaré Paul Lacerte, cofondateur de la campagne Moose Hide.

« Guidés par notre raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, nous sommes honorés de continuer à nous associer à la campagne Moose Hide, un mouvement dirigé par des Autochtones, qui s'engage à mettre fin à la violence fondée sur le sexe et à faire progresser les droits humains, a poursuivi Michael Bonner, chef, Distribution, Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada, chef, Stratégies en matière de services bancaires aux Autochtones de BMO et coprésident, Conseil consultatif pour les communautés autochtones de BMO. En distribuant et en portant les épinglettes Moose Hide, des milliers d'employés de BMO s'engagent activement dans la défense de cette cause en suscitant des discussions, en manifestant leur solidarité envers les peuples autochtones et les survivants, et en réaffirmant notre responsabilité commune de contribuer à la création de collectivités plus sûres. »

Les employés des succursales de BMO de partout au Canada porteront leur épinglette Moose Hide tout au long du mois de mai afin de sensibiliser le public au mouvement. En outre, des informations sur la campagne Moose Hide et les activités du jour de la campagne seront diffusées en ligne sur BMO.com et sur les écrans numériques des succursales de BMO de partout au pays.

À propos de la campagne Moose Hide

La campagne Moose Hide est un mouvement populaire d'hommes et de garçons autochtones et non autochtones qui s'opposent publiquement à la violence faite aux femmes, aux enfants et à tous ceux qui se trouvent le long du continuum du genre. Il a été créé par Paul et Raven Lacerte, un père et une fille autochtones de la Première Nation Carrier. En 2011, lors de leur voyage annuel de chasse à l'orignal, sur leur territoire traditionnel situé le long de la « Route des larmes » (Highway of Tears), où tant de femmes autochtones ont été assassinées ou portées disparues, ils ont eu l'idée de lancer cette initiative. Le port de l'épinglette en peau d'orignal signifie un engagement à honorer, respecter et protéger ceux que nous aimons, et à contribuer à mettre fin à la violence sexiste sous toutes ses formes. Pour en savoir plus, consultez https://fr.moosehidecampaign.ca/.

BMO Générosité - Le cran de faire une différence.

Aider les collectivités à prospérer en aidant les organisations qui les soutiennent et en encourageant le bénévolat et la générosité des employés est au cœur de la raison d'être de BMO, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires.

En 2025, BMO a consacré plus de 124 millions de dollars au progrès des collectivités, dont 101 millions de dollars de contributions philanthropiques à des centaines d'organisations caritatives et à but non lucratif à travers l'Amérique du Nord.

Les employés de BMO ont consacré plus de 54 000 heures au bénévolat dans la collectivité et ont fait des dons d'une valeur de plus de 40,3 millions de dollars dans le cadre des campagnes de dons annuelles menées par les employés de la Banque.

Pour plus de renseignements, visitez le site BMO.com.

SOURCE Campagne Moose Hide

Requêtes médias pour la campagne Moose Hide : Garry Snow, directeur des Communications, [email protected], 587 998-9088 ; Requêtes médias à BMO : Kelly Hechler, Toronto, [email protected], 416 867-3996