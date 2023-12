Montréal veut promouvoir l'installation de bornes de recharge sur son territoire

MONTRÉAL, le 6 déc. 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal lance un programme de subventions pour promouvoir, auprès des entreprises, l'installation de bornes de recharge sur son territoire. Ce programme est financé en partie par Ressources Naturelles Canada dans le cadre de son Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro. Il permettra aux entreprises et aux institutions privées d'obtenir un soutien financier allant jusqu'à 100 000 $ pour un projet d'installation.

Cette aide aux entreprises vise à accroître l'offre de solutions de recharge pour les véhicules électriques dans les lieux publics et les milieux de travail alors que Montréal s'est engagée à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) sur son territoire afin de devenir carboneutre d'ici 2050. Le transport routier est la plus importante source de GES à Montréal, avec 43 % de ses émissions totales.

Ce programme de subventions s'ajoute aux nombreuses mesures déployées par la Ville dans le cadre de la Stratégie d'électrification. Il s'ajoute également aux autres initiatives de soutien au secteur privé pour la transition écologique, telles que le Programme de contributions financières pour la transition écologique (PCFTE) et le Programme de subvention pour les bâtiments industriels durables.

« La transition écologique est l'affaire de toutes et de tous, de la population comme des acteurs publics et privés. Nous sommes conscients que pour y arriver, il faut mettre les bonnes conditions en place. C'est ce que le programme de subventions vise à faire, en incitant les entreprises et les institutions privées à mettre l'épaule à la roue. En installant des bornes de recharge, les acteurs privés encouragent l'utilisation de véhicules électriques par les travailleurs et les touristes. En utilisant des transports actifs ou un véhicule électrique lors de nos déplacements, nous posons ensemble des gestes concrets pour rendre notre ville carboneutre, résiliente et inclusive », a déclaré Sophie Mauzerolle, responsable du transport et de la mobilité au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Pour connaître les modalités du programme et pour faire une demande de subvention, consultez Montréal.ca .

