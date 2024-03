Montréal souligne le mois de la Francophonie et réitère son engagement à promouvoir et valoriser le français

MONTRÉAL, le 6 mars 2024 /CNW/ - Alors que le mois de la Francophonie bat son plein, la Ville de Montréal réitère son engagement à valoriser et promouvoir la langue française. Pour l'occasion, la Ville invite la population à célébrer la francophonie dans toute sa diversité et à participer aux activités proposées tout au long du mois de mars.

Une programmation et une collection variées dans les bibliothèques et les Maisons de la culture

Véritables vecteurs de transmission de l'amour du français, les 45 bibliothèques de la Ville offrent toute l'année des activités qui permettent aux participantes et participants de pratiquer le français tout en tissant des relations interculturelles dans leurs différentes communautés. La diversité des initiatives provient d'un souci d'offrir des activités de qualité en plus d'adapter ces initiatives aux particularités du caractère cosmopolite de la métropole.

Chaque semaine, vous trouverez en bibliothèque des activités variées et gratuites qui célèbrent le livre et la langue française, par exemple des clubs de lecture, des heures du conte, des rencontres d'auteurs, mais aussi des ateliers de conversation en français pour les personnes qui souhaitent se familiariser avec la langue. La programmation variée qui est déployée dans l'ensemble des bibliothèques municipales en mars peut être consultée en cliquant ici.

Ces initiatives s'inscrivent en continuité avec les activités de médiation du livre offertes par les bibliothèques de la Ville à des classes, notamment d'accueil, et au grand public pour soutenir l'apprentissage et l'intérêt pour la lecture.

En plus de l'offre présente dans les bibliothèques, les Montréalaises et les Montréalais peuvent également découvrir une multitude de spectacles et projections faisant rayonner la culture francophone dans les Maisons de la culture de la Ville, de même qu'une série d'expositions.

Expositions et activités d'inclusion au MEM - Centre des mémoires montréalaises

Durant tout le mois de mars, le nouveau MEM - Centre des mémoires montréalaises propose plusieurs activités et expositions sous le thème de l'inclusion et qui témoignent du caractère francophone de la métropole. Notons par exemple la réalisation d'importants projets d'intégration portés par le MEM, tel que le projet Des racines pour grandir. Ce projet, qui se déroule en ce moment dans trois écoles montréalaises, jumelle deux classes d'écoles primaires pour créer des moments d'échanges entre les élèves afin de favoriser l'intégration des nouveaux élèves dans leur école tout en utilisant le français comme passerelle

La Dictée P.G.L. de la Francophonie

Pour la première fois, la Ville de Montréal présentera une équipe à l'édition 2024 de La Dictée P.G.L. de la Francophonie dédiée aux entreprises engagées dans la promotion de la langue française. Cet événement auquel participent des entreprises, organisations et autres institutions vise à recueillir des fonds qui permettront à des écoles situées en milieux défavorisés de bénéficier d'un soutien financier pour réaliser des projets d'amélioration ou de développement. L'ensemble des employés de la Ville ont été invités à participer à cette dictée, une implication démontrant clairement l'engagement de la Ville pour la langue française.

En plus de ces initiatives, soulignons que la Ville continuera de mettre en œuvre tout au long de l'année différentes initiatives existantes en promotion de la langue française à travers ses arrondissements et ses services dans les secteurs de la culture, des affaires et des sports.

Citations

« La langue française est au cœur de l'identité de Montréal en tant que Métropole francophone des Amériques. Le mois de la Francophonie est particulièrement significatif pour la Ville de Montréal, et nous le célébrerons au cours des prochaines semaines à travers la riche programmation d'activités de nos bibliothèques et Maisons de la culture. Pour l'occasion, nous réaffirmons l'importance que la Ville accorde au français. Nous continuerons de célébrer le caractère rassembleur de la langue française et nous en sommes fiers. » - Valérie Plante, mairesse de Montréal

« L'entente avec le gouvernement du Québec contribue au déploiement de la vision Montréal métropole francophone des Amériques afin qu'elle puisse s'incarner au sein de ses nombreux quartiers. La Ville s'est dotée d'orientations claires en matière de valorisation de la langue française et nous continuerons de les déployer pour faire rayonner notre langue commune. La langue française est une langue de cœur et nous sommes déterminés à la protéger et à la valoriser.» - Caroline Bourgeois, responsable de la langue française au comité exécutif de la Ville de Montréal

« La Ville travaille avec ses différents partenaires pour façonner des initiatives rassembleuses, porteuses et audacieuses pour valoriser et promouvoir le français. Pour assurer la vitalité d'une langue, il faut développer et cultiver le lien affectif envers celle-ci. Par nos actions, on veut toucher le cœur des Montréalaises et Montréalais, toutes origines et générations confondues. Le mois de la Francophonie est un moment important qui rappelle l'importance de célébrer le français comme une richesse collective indéniable. » - Noémie Dansereau-Lavoie, commissaire à la langue française à la Ville de Montréal

