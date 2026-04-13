Montréal se prépare à accueillir les Championnats du Monde Route UCI Montréal 2026

MONTRÉAL, le 13 avril 2026 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, la vice-présidente du comité exécutif et responsable de la famille, des aînés, de la jeunesse, du sport et du loisir, Christine Black, et le responsable de sécurité et de la prévention au comité exécutif de la Ville de Montréal, Dimitrios Beis, invitent les membres des médias à une conférence de presse qui présentera la planification montréalaise pour l'accueil des Championnats du Monde Route UCI Montréal 2026, précédée d'un breffage technique sur l'événement.

Ils seront accompagnés du directeur général du comité d'organisation local Montréal 2026, Joseph Limare, et de Kevin Benjamin, gestionnaire des événements majeurs à l'Union cycliste internationale (UCI).

Date : Le mardi 14 avril 2026

Déroulement

9 h 30 : Breffage technique aux médias

10 h 30 : Conférence de presse

Le lieu de la conférence de presse sera précisé aux personnes ayant confirmé leur présence à [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements : Joanna Kanga, Attachée de presse - Cabinet de la mairesse, 438 221-5117, [email protected]; Source : Direction des affaires publiques et du protocole, [email protected]