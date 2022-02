Montréal relance son Programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes

MONTRÉAL, le 1er févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal est heureuse d'annoncer l'ouverture d'une nouvelle période de dépôt de projets au Programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes. Les projets sélectionnés pourront bénéficier d'une subvention maximale allant jusqu'à 5 M$ pour la réalisation de travaux de rénovation, de construction ou d'agrandissement. Le programme est l'une des actions concrètes issue des efforts conjoints de la Ville de Montréal et du ministère de la Culture et des Communications pour assurer la pérennité des ateliers, au bénéfice des artistes montréalais.

Le programme, conçu en trois phases, permettra également de soutenir les organismes une fois le projet terminé par l'octroi de subventions pour des frais d'exploitation pendant la période du chantier ou pour compenser l'augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. À terme, plus de 400 artistes bénéficieront de cette mesure. Les organismes ont jusqu'au 8 avril 2022 pour soumettre leur projet de rénovation.

« Montréal est reconnue partout dans le monde comme une ville vibrante, dynamique et branchée. Cette réputation, nous la devons à nos artistes et artisans qui nous font rayonner ici comme ailleurs. Notre administration reconnaît l'apport exceptionnel du milieu culturel à la vitalité socioéconomique de la métropole. C'est pourquoi nous continuons de le soutenir pendant cette période difficile. Le programme que nous ouvrons à nouveau aujourd'hui permettra non seulement de protéger des ateliers d'artistes montréalais, mais également d'assurer leur développement et leur pérennisation. Dans le contexte de la crise sanitaire et face à la spéculation foncière, nous savons que ces mesures peuvent faire la différence dans la vie des artistes et des communautés », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Plusieurs projets porteurs en cours de réalisation

Conçu de manière à assurer la pérennisation d'espaces de création abordables, le programme requiert des demandeurs de présenter un mode de détention d'au moins 20 ans pour les ateliers visés, qu'il s'agisse d'acquisition ou de location. Exemple bien concret de l'effet de levier recherché, le projet immobilier de COOP MADAAM a été mis sur pied par une coopérative de femmes artistes et artisanes. Sélectionnées dans le cadre d'un appel à projets de la phase 1 du programme, elles ont reçu un accompagnement professionnel pour la constitution juridique, l'analyse immobilière et les démarches d'offre d'achat d'un bâtiment industriel sur l'île de Montréal. Une fois l'offre d'achat acceptée, la coopérative bénéficiera d'une subvention à la réalisation de travaux.

Sont également en cours de réalisation grâce au programme :

le projet Ateliers Casgrain, porté par Ateliers créatifs Montréal ;

le projet Ateliers 3333, porté par Art3.

« Grâce à un investissement de 25 M$ pour la mise à niveau d'ateliers d'artistes de Montréal, notre gouvernement contribue à la vitalité culturelle de la métropole et permet de développer des projets durables. N'oublions pas que nos artistes et nos créateurs donnent leur personnalité et leur renommée à leur milieu de vie. La présence d'ateliers bien aménagés permet à ceux-ci de travailler dans de bonnes conditions au sein d'un environnement stimulant tout en insufflant aux quartiers centraux un nouveau dynamisme. Cette collaboration avec la Ville de Montréal encourage les artistes à œuvrer au cœur de la métropole et produit un effet de revitalisation urbaine remarquable », a souligné Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications.

Pour en savoir davantage sur le Programme de rénovation des ateliers d'artistes : https://montreal.ca/programmes/soutien-la-renovation-de-batiments-accueillant-des-ateliers-dartistes

Une ville en action pour le développement et la pérennisation des ateliers d'artistes

Depuis 2020, le Service de la culture de la Ville de Montréal, le ministère de la Culture et des Communications et le Conseil des arts de Montréal ont lancé plusieurs actions destinées à soutenir les artistes et les collectifs d'artistes dans le développement et la pérennisation des ateliers d'artistes. Parmi ces mesures : programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes, bonification du programme de subventions à l'occupation d'un atelier d'artiste, formations, guide sur les baux commerciaux et programme d'accompagnement par des groupes de ressources techniques (GRT) sont offerts afin d'aider les artistes à poursuivre leurs carrières à Montréal.

