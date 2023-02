Montréal réaffirme son soutien envers l'Ukraine, un an après le début de la guerre

MONTRÉAL, le 24 févr. 2023 /CNW/ - Un an jour pour jour après le début de l'invasion russe en Ukraine, la Ville de Montréal réitère son engagement à soutenir le peuple ukrainien et à lui venir en aide.

« Alors que nous soulignons le triste anniversaire de cette terrible guerre, la Ville exprime sa sincère et profonde solidarité avec le peuple ukrainien, au nom de toutes les Montréalaises et de tous les Montréalais. Nous saluons le courage exceptionnel et la détermination des Ukrainiennes et des Ukrainiens à défendre leur pays, la liberté et la démocratie. Nous souhaitons leur rappeler haut et fort que les portes de la Ville de Montréal leur seront toujours ouvertes. Montréal a toujours été une terre d'accueil pour la population ukrainienne et elle continuera de l'être », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« En tant que gouvernement de proximité, la Ville de Montréal est à l'écoute des préoccupations de la communauté ukrainienne et elle est toujours disponible pour faire les représentations qui s'imposent auprès des paliers de gouvernements supérieurs. Depuis le début du conflit en Ukraine, nous sommes mobilisés afin d'aider le gouvernement du Québec à déployer des solutions innovantes sur le terrain. Nous veillons à mettre en relation les différents acteurs pour que les ressortissants soient rapidement pris en charge au cours de leur installation et de leur intégration. Ce rôle de facilitation, nous en faisons une priorité », a expliqué Alia Hassan-Cournol, conseillère de Ville du district de Maisonneuve-Longue-Pointe et conseillère associée à la mairesse au comité exécutif.

Rappelons que Montréal a fermement condamné la guerre en Ukraine, qui est en violation du droit international. De nombreuses actions ont été menées par la Ville et ses partenaires afin que la métropole soit un lieu sécuritaire pour les migrantes et les migrants ukrainiens qui choisissent de s'installer dans la métropole.

Le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) continue de travailler sans relâche sur les dossiers d'identification, d'accès aux services, de traduction et de logement en appui aux paliers de gouvernements supérieurs. La Ville de Montréal a également offert une trousse d'accueil avec des titres de transport fournis gracieusement par la STM et l'ARTM dès l'arrivée des Ukrainiennes et des Ukrainiens à l'aéroport. Un dépliant, traduit en ukrainien, a aussi été remis afin de faire connaître les services essentiels de la Ville, tels que les services d'urgence municipaux, le 211, le 311 et l'accès à internet dans les bibliothèques. Enfin, la Ville a donné des billets pour les installations d'Espace pour la vie, qui sont distribués par ses partenaires communautaires.

En mai 2022, la Ville de Montréal, en collaboration avec le BINAM, a aussi mis en place un système pour gérer les offres de citoyennes et de citoyens qui souhaitent héberger des réfugiés chez eux et assurer leur sécurité. Ce système a été développé à la suite d'une demande du Congrès ukrainien canadien, qui a sollicité l'appui de la Ville dans l'accueil des réfugiés.

La Ville s'est par ailleurs enrichie, au printemps dernier, d'une œuvre conçue à la suite d'une consultation citoyenne avec la communauté ukrainienne de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie. Cette œuvre, installée au parc de l'Ukraine, contribue à la reconnaissance de la présence de la communauté ukrainienne et de son apport culturel au sein de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie et de la ville de Montréal depuis le 19e siècle.

La Ville de Montréal invite la population, en solidarité avec le peuple ukrainien, à participer, le 24 février 2023, à 18 h 30, à une veillée aux chandelles qui marquera un an de guerre en Ukraine. Le rassemblement débutera au square Dorchester. Les participantes et les participants, dont des élues et élus de la Ville de Montréal, se dirigeront ensuite au square Phillips, où des discours seront prononcés, notamment par la mère de la jeune Mariia Legenkovska.

