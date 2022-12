Montréal propose un vaste choix d'activités hivernales intérieures et extérieures pour tous les goûts dans sa programmation hivernale 2022-2023

MONTRÉAL, le 19 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal est fière de présenter une programmation hivernale 2022-2023 diversifiée et inclusive, qui saura combler la population montréalaise en offrant des activités pour tous les goûts, gratuites ou à faible coût tout l'hiver.

De nombreuses activités de plein air et des activités culturelles, extérieures et intérieures, sont prévues pour le plus grand plaisir de tous. Peu importe les conditions météo, la Ville de Montréal à tout ce qu'il faut pour permettre aux petits comme aux grands de profiter de l'hiver. Les parcs de quartier, les grands parcs et les parcs-nature, les bibliothèques ainsi que les Maisons de la culture ont des activités pour toutes et tous.

Profiter du plein air en ville

La Ville de Montréal propose plusieurs activités dans les grands espaces verts devenus blancs, comme les parcs Maisonneuve, La Fontaine, Angrignon ou Frédéric-Back. Également, le concours de bonhomme de neige qui revient pour une 3e année pour s'amuser et émerveiller la famille et les voisins avec une touche de créativité. Sans oublier les patinoires réfrigérées, comme celle située sur l'Esplanade Tranquille, ou celle du parc du Mont-Royal, ou encore la randonnée et le fatbike dans les parcs-nature qui rendent possible les activités de plein air hivernal même en l'absence de neige.

« Nous sommes fiers encore cette année d'offrir une diversité d'activités hivernales inclusives et variées sur l'ensemble du territoire. Montréal est une métropole active qui reconnaît les multiples effets bienfaisants que génère la pratique d'activités sportives pour la collectivité. Avec cette programmation, la Ville de Montréal met en place les conditions favorables afin que les Montréalaises et les Montréalais soient actifs toute la saison hivernale. », a déclaré Caroline Bourgeois, la vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable des grands parcs, des sports et loisirs, d'Espace pour la vie et de l'Est de Montréal.

Une programmation culturelle avec des activités variées et divertissantes

Théâtre, cinéma, concerts, expositions, spectacles pour toute la famille, les Maisons de la culture vous offrent une riche programmation pour passer de bons moments et vous émouvoir. Sans oublier le réseau des bibliothèques de Montréal qui offre une multitude d'activités ludiques pour tous les goûts.

« De décembre jusqu'à la relâche, avec la programmation qui s'offre à eux, les Montréalaises et les Montréalais ont tout ce qu'il faut pour prendre plaisir à l'hiver. Cette remarquable programmation donne accès à la culture et à l'art grâce à des activités inclusives et créatives à l'échelle de ses différents quartiers »,a affirmé la responsable de la culture et du patrimoine au sein du comité exécutif, Ericka Alneus.

La Ville de Montréal invite les gens à consulter son site internet afin de s'informer sur le déroulement des opérations hivernales et sur les différentes activités extérieures et intérieures offertes pour profiter pleinement de l'hiver .

