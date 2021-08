Montréal présente son cadre budgétaire préélectoral, un geste de transparence financière sans précédent

« Ce que nous présentons aujourd'hui, c'est un exercice de transparence sans précédent pour notre métropole. Ces données sur l'état des finances de la Ville étaient jusqu'ici discutées derrière des portes closes. En dévoilant aujourd'hui nos données financières, nous invitons l'ensemble des Montréalaises et des Montréalais à mieux comprendre nos finances publiques, à voir l'état des revenus et des dépenses des trois prochaines années et à mieux saisir les défis de conception du budget de notre métropole. Ce faisant, nous mettons fin aux mauvaises surprises post-électorales, c'est un geste inédit en politique municipale », s'est félicité le président du comité exécutif et responsable des finances, Benoit Dorais.