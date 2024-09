Montréal présente sa toute première Stratégie d'intégration de l'intelligence artificielle et sa Charte actualisée sur les données numériques

MONTRÉAL, le 11 sept. 2024 /CNW/ - Valérie Plante, mairesse de Montréal, et Magda Popeanu, responsable de la performance organisationnelle au sein du comité exécutif, annoncent que le comité exécutif a donné son accord en vue de l'adoption de la première Stratégie d'intégration de l'intelligence artificielle de la Ville de Montréal et de la version actualisée de sa Charte des données numériques. Ces deux initiatives-phares visent à encadrer de manière responsable l'usage des nouvelles technologies, afin de maintenir Montréal à l'avant-garde de l'innovation, tout en promouvant une IA au service du bien commun et en s'inscrivant au sein d'un écosystème dynamique et collaboratif.

« Nous sommes convaincus que l'intelligence artificielle peut aider à rendre notre ville plus inclusive, durable et efficiente. En adoptant sa stratégie d'intégration de l'IA, Montréal s'engage à promouvoir l'innovation technologique en plaçant l'éthique, l'efficience et la responsabilité au cœur de ses actions. Notre objectif est de nous doter d'un cadre qui assure une utilisation responsable de l'IA, tout en répondant aux besoins de la population, en innovant, en améliorant les services municipaux et en participant activement à l'écosystème montréalais de l'IA. Ces initiatives permettront de positionner la Ville de Montréal comme un leader en intelligence artificielle dans les organisations publiques et comme chef de file dans l'application d'un modèle de gouvernance des données numériques qui soit responsable, efficace et orientée vers le bien commun », a déclaré Magda Popeanu.

Avec la mise à jour de la Charte des données numériques, la Ville démontre qu'elle est prête à répondre aux enjeux éthiques qui entourent la collecte et l'usage des données dans un contexte de multiplication des outils en IA. Dans un contexte de transformation numérique et en tant qu'administration publique, la Ville souhaite saisir les occasions technologiques qui se présentent, tout en s'assurant d'une gestion responsable des données utilisées par la Ville. L'émergence et la multiplication des technologies, notamment l'intelligence artificielle, demandent de poser un regard critique sur l'utilisation des données. Compte tenu des risques et des préoccupations entourant le déploiement de ces outils technologiques puissants, voire disruptifs, Montréal estime qu'il est essentiel d'encadrer les pratiques relatives aux données dans la mesure où elles sont la matière première qui sert au développement des systèmes d'IA.

La Stratégie d'intégration de l'intelligence artificielle

La Stratégie d'intégration de l'intelligence artificielle de la Ville de Montréal, disponible sur le site web de la Ville, présente les éléments suivants:

La vision de la Ville en matière d'IA ;

Les raisons d'être de cette stratégie ;

Les principes directeurs ;

Les objectifs stratégiques ;

Les axes d'intégration de l'IA.

Cette stratégie marque une étape importante dans le parcours de Montréal vers une ville plus innovante, connectée et durable, en promouvant une IA au service du bien commun et en soutenant un écosystème dynamique et collaboratif.

La Charte des données numériques

La Charte actualisée des données numériques de la Ville de Montréal, disponible sur le site web de la Ville, présente 13 principes pour promouvoir une gestion responsable des données de la Ville, ainsi que celles de ses partenaires territoriaux. Ces principes se déclinent sous forme de trois engagements:

Garantir les droits de la personne à l'ère numérique ; Assurer la primauté de l'intérêt général et du bien commun ; Mettre les données au service de l'avenir.

La mise en œuvre de la Charte contribue à une saine gestion des données municipales qui assure, avant tout, la protection des droits des individus, notamment la protection de la vie privée. La Charte présente des engagements concrets que prend la Ville pour limiter les risques de surveillance individuelle et collective, incluant le bannissement de la collecte de données biométriques, dont la reconnaissance faciale sans consentement. Elle met également l'accent sur l'importance d'une gouvernance au service de la collectivité, par exemple en mettant de l'avant la transparence dans les données collectées et l'usage que la Ville en fait.

Les dossiers décisionnels recommandant l'adoption de la Stratégie et de la Charte seront soumis pour adoption au conseil d'agglomération lors de la prochaine assemblée de cette instance.

2e événement économique ALL IN

Cette annonce s'inscrit dans le contexte du 2e événement économique ALL IN, qui a lieu au Palais des congrès de Montréal, les 11 et 12 septembre 2024. Cet important événement international rassemble plus de 3 000 participants et est coorganisé par Scale AI, la super grappe industrielle de l'IA au Canada, ainsi que par le CEIMIA et le MILA.

