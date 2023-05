Montréal présente les rues piétonnes où profiter de l'été 2023

MONTRÉAL, le 2 mai 2023 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, accompagnée de la responsable de la mobilité au sein du comité exécutif, Sophie Mauzerolle, a dévoilé les 10 rues piétonnes dont les Montréalaises et les Montréalais pourront profiter cet été.

Ces artères commerciales, piétonnes pour la saison estivale, sont aménagées dans le cadre d'un programme municipal de 12 M$ sur 3 ans qui vise à soutenir leur dynamisme. Vibrantes, accessibles et agréables, ces rues piétonnes font la renommée de la métropole à l'échelle locale et internationale. Selon Tourisme Montréal, près de 9,5 millions de visiteurs sont attendus dans la métropole cet été et pourront profiter des aménagements.

« Les rues piétonnes sont devenues une signature de l'été montréalais et un symbole du dynamisme de nos artères commerciales. Chaque année, les piétonnisation attirent des milliers de familles et de visiteurs, d'ici et d'ailleurs, sur nos artères commerciales, contribuant ainsi au dynamisme économique des quartiers. J'invite la population montréalaise à s'approprier ces nouveaux lieux publics qui traduisent la créativité, la beauté et la vitalité de notre ville », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Les piétonnisation entraînent des retombées importantes pour l'économie locale, en plus de permettre d'améliorer la vitalité des quartiers et de raffermir le lien social qui nous unit. Les sondages révèlent d'ailleurs que les gens qui fréquentent les rues piétonnes y reviennent régulièrement. Évidemment, pour nos commerçants et nos restaurateurs, ces données représentent d'excellentes nouvelles! J'invite, encore cette année, toutes les Montréalaises et tous les Montréalais à profiter des rues piétonnes au cours des prochains mois et à soutenir nos commerçants locaux », a ajouté Sophie Mauzerolle.

« Dans l'objectif de maximiser les retombées économiques et de créer une expérience unique pour les visiteurs, les consommateurs et les citoyens, les SDC ont travaillé en étroite collaboration avec les arrondissements pendant plusieurs mois pour concevoir des projets de piétonnisation toujours plus performants. L'ASDCM est fière d'apporter son soutien à ces projets estivaux en renforçant leur financement et en encourageant leur impact auprès de la population. Nous souhaitons à ces équipes des SDC une saison estivale réussie et invitons toutes les Montréalaises et tous les Montréalais à venir découvrir nos artères », a affirmé Sébastien Ridoin, directeur général par intérim de l'Association des SDC de Montréal.

Les 10 rues piétonnes où profiter de l'été sont :

Artère Tronçon piéton Longueur du

tronçon

piétonnisé

(mètres) Date de début Date de fin Avenue du Mont-Royal du boulevard Saint-Laurent à la rue Fullum 2 300 20 mai 5 septembre Rue Wellington de la 6e avenue à la rue Régina 1 300 5 juin 18 septembre Rue Sainte-Catherine Est de la rue Saint-Hubert à la rue Papineau 950 19 mai 16 octobre Rue Ontario Est du boulevard Pie-IX à la rue Darling 800 19 juin 9 septembre Avenue Duluth Est du boulevard Saint-Laurent à la rue Saint-Hubert 735 19 juin 5 septembre Rue Saint-Denis de la rue Sherbrooke au boulevard de Maisonneuve - ainsi que la rue Emery 650 1er juin 30 septembre Rue Sainte-Catherine Ouest du boulevard Saint-Laurent à la rue de Bleury - ainsi que la rue Clark -

de la rue de Montigny au quai de chargement de la Maison du

développement durable - Rue Balmoral entre la rue Saint-Catherine et

le boulevard Maisonneuve 787 1er mai 31 octobre Place du Marché-du-Nord (Marché Jean-Talon) de l'avenue Casgrain à l'avenue Henri-Julien 341 1er juin 15 octobre Avenue Bernard de l'avenue Wiseman à l'avenue Bloomfield 250 18 mai 9 octobre Rue de Castelnau Est de la rue Saint-Denis à l'avenue de Gaspé 220 8 mai 10 octobre Total

8333





Une collaboration exemplaire

Les projets de piétonnisations saisonnières sont le fruit d'une collaboration entre les services centraux de la Ville de Montréal (Service du développement économique, Service de l'urbanisme et de la mobilité), les arrondissements montréalais, les sociétés de développement commercial et les associations de commerçants, les designers montréalais et l'écosystème du milieu du commerce local. Des projets de piétonnisation financés par les arrondissements seront annoncés localement.

L'investissement de la Ville de Montréal dans cette mesure économique est réalisé en vertu de l'entente Réflexe Montréal de 150 M$ intervenue avec le gouvernement du Québec.

Pour en savoir plus, cliquez ici!

Téléchargez les photos des piétonnisations estivales précédentes en cliquant ici!

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Marikym Gaudreault, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884, [email protected] ; Renseignements : Division des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]