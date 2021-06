Montréal présente le Plan directeur pour la diversité, l'équité et l'inclusion en emploi 2021-2023

MONTRÉAL, le 9 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal est déterminée à ce que la diversité de sa population se reflète au sein de son personnel et ce, à tous les niveaux. Elle continuera d'œuvrer pour rendre ses milieux de travail plus inclusifs. C'est dans cette volonté que le comité exécutif de la Ville de Montréal a adopté le Plan directeur pour la diversité, l'équité et l'inclusion en emploi 2021-2023.

La nouvelle stratégie du plan directeur pour la diversité, l'équité et l'inclusion en emploi 2021-2023 s'inscrit dans la planification stratégique Montréal 2030 et prévoit 26 principaux projets regroupés sous trois priorités interreliées :

Reconnaître et valoriser la diversité;

Développer une culture inclusive;

Renforcer la communication et les liens de concertation.

Le nouveau plan directeur propose également des cibles ambitieuses d'embauche et de représentation. Parmi celles-ci, on note une cible globale d'embauche de 33 % de membres de minorités visibles et ethniques et une cible globale d'embauche et de promotion de 25 % de membres de minorités visibles et ethniques chez les gestionnaires et cadres de direction.

« Le Plan directeur pour la diversité, l'équité et l'inclusion en emploi 2021-2023 marque un point tournant à la Ville de Montréal. À titre de plus grand employeur sur le territoire montréalais, nous sommes, aujourd'hui plus que jamais, déterminés à lutter contre le racisme et les discriminations systémiques et à assurer des milieux de travail sains et sécuritaires pour toutes et tous. En plus des principaux projets, le nouveau plan directeur propose des cibles ambitieuses d'embauche et de représentation afin que la fonction publique soit plus représentative de la diversité montréalaise. Lorsqu'il est question de racisme et de discriminations systémiques à la Ville de Montréal, c'est tolérance zéro. Nous allons continuer d'agir en ce sens et nous serons imputables de nos actions envers les Montréalaises et les Montréalais », a déclaré Valérie Plante, mairesse de Montréal.

« Nous sommes certains que le plan directeur nous mènera plus loin pour incarner la diversité et l'inclusion à la Ville de Montréal. Il a été élaboré en s'appuyant sur l'analyse des difficultés rencontrées au cours des dernières années, ainsi que sur les recommandations et avis qui nous ont été transmis. Ainsi, au cours des prochaines années, nous réalisons plusieurs projets mobilisateurs qui viseront à mieux reconnaître et valoriser la diversité et à poursuivre le développement d'une culture inclusive au sein de la fonction publique », a poursuivi Benoit Dorais, le président du comité exécutif et responsable des ressources humaines.

« Le Plan directeur pour la diversité, l'équité et l'inclusion en emploi 2021-2023 propose une nouvelle stratégie et des actions concrètes pour lutter contre le racisme et les discriminations systémiques et pour assurer l'inclusion en emploi. Fruit d'un travail de collaboration, il s'articule autour d'une vision, d'un objectif, de trois priorités et de 26 projets principaux. Incluse dans les priorités organisationnelles de la Ville de Montréal, cette vision sera incarnée par toutes les unités d'affaires et les diverses entités de l'administration pour une Ville de Montréal plus inclusive et représentative. Dans le cheminement des employées et employés, du recrutement à la rétention, en passant par le climat de travail exempt de discriminations, la Ville de Montréal se veut une administration exemplaire, transparente et prévoyante », a ajouté Cathy Wong, responsable de la diversité, de l'inclusion en emploi, de la langue française et de la lutte au racisme et à la discrimination au comité exécutif.

Il est possible de consulter le Plan directeur pour la diversité, l'équité et l'inclusion en emploi 2021-2023 en visitant le site montreal.ca.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

