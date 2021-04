Montréal octroie plus de 1,83 M$ à des organismes pour lutter contre l'insécurité alimentaire

MONTRÉAL, le 9 avril 2021 /CNW Telbec/ - Réaffirmant son engagement à soutenir les populations les plus vulnérables face à l'insécurité alimentaire, le comité exécutif a approuvé l'octroi d'une aide financière totale de plus de 1,83 M$ à différents organismes dédiés à lutter contre l'insécurité alimentaire, la pauvreté et l'exclusion sociale.

À l'automne 2020, la Ville de Montréal et la Direction régionale de santé publique de Montréal (DRSP) ont lancé un appel à projets régionaux destiné à soutenir financièrement des initiatives régionales ou supra-locales visant les populations vulnérables à l'insécurité alimentaire à Montréal, et ce, pour une durée de deux ans. Les sommes octroyées dans le cadre de cet appel à projets totalisent 2 210 000 $, soit 1,2 M$ de la part de Montréal, dont 910 000 $ issus du Fonds québécois d'initiatives sociales (FQIS) dans le cadre des Alliances pour la solidarité, en collaboration avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS), et 1 M$ de la Direction régionale de santé publique de Montréal.

De plus, la Ville accorde à Moisson Montréal la somme de 374 000 $, issue du FQIS, dans le cadre des Alliances pour la solidarité, en collaboration avec le MTESS, pour lui permettre d'assurer ses activités d'approvisionnement en denrées auprès des organismes, ainsi que 250 000 $ au Centre de référence du Grand Montréal dans le cadre du Plan de relance économique.

« La pandémie de la COVID-19 a exacerbé les inégalités sociales. Plus que jamais, nous devons unir nos efforts pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables. Il s'agit d'une responsabilité collective et c'est pourquoi la Ville est fière d'encourager, en partenariat avec la Direction régionale de santé publique de Montréal et par le biais de ce soutien financier significatif, les organismes qui en font leur mission quotidienne », a affirmé Nathalie Goulet, responsable de l'inclusion sociale, des sports et loisirs, de la condition féminine, de l'itinérance et de la jeunesse au sein du comité exécutif.

« La lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale est un enjeu d'importance pour notre gouvernement. Je suis fier de constater que nos partenaires montréalais se mobilisent pour apporter une aide utile aux territoires métropolitains vulnérables, notamment pour assurer la sécurité alimentaire des personnes dans le besoin. Il est primordial de soutenir nos organismes et renforcer le filet social de notre société », a souligné Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.

« La DRSP et la Ville de Montréal reconnaissent le rôle incontournable que jouent les organismes communautaires qui œuvrent en alimentation sur le territoire. Il s'agit de partenaires privilégiés qui possèdent une expertise incontestable et indispensable. Le contexte de la pandémie de la COVID-19 démontre bien leur dévouement et leur engagement à servir et représenter les communautés », a déclaré Dre Mylène Drouin, Directrice régionale de santé publique de Montréal.

Cette aide permettra de soutenir financièrement 12 projets, dont 8 financés par la Ville, destinés à la population vivant l'insécurité alimentaire ou à risque d'en vivre, et qui s'inscrivent dans un continuum de lutte contre l'insécurité alimentaire.

RÉCAPITULATIF DES SOMMES OCTROYÉES PAR LA VILLE :

ORGANISMES PROJETS SOMMES (PART VILLE) Dépôt alimentaire NDG Expansion régionale des

ateliers boîtes à lunchs 243 467 $ Moisson Montréal Insécurité alimentaire et

impacts de la COVID-19 à

Montréal 374 000 $ Distribution alimentaire de

Montréal-Nord, Coopérative

de solidarité (faisant aussi

affaire sous le nom de Panier

Futé Coop) Bonne boîte futée 248 337 $ La fabrique des mobilités

Québec Cyclistes solidaires : Livraison

écologique pour la sécurité

alimentaire 157 336 $ Jeunesse au Soleil Nourrir l'espoir en pandémie 184 802 $ Regroupement des Magasins-

Partage de l'île de Montréal Cultiver la solidarité et nourrir

l'espoir 250 000 $ Les Petits frères des pauvres Luttons ensemble contre

l'insécurité alimentaire et la

dénutrition chez les grands

aînés 126 058 $ Centre de référence du Grand

Montréal Équipe multidisciplinaire 211

pour lutter contre l'insécurité

alimentaire : suivi,

documentation et concertation 250 000 $

