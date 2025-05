Montréal octroie 4 M$ pour la réalisation de 52 projets qui favorisent l'inclusion et l'intégration des personnes immigrantes

MONTRÉAL, le 29 mai 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal annonce l'octroi d'un soutien financier majeur de 4 M$ à 52 organismes dans le cadre de l'appel de projets Montréal inclusive, réalisé grâce au partenariat avec le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) du Québec. Ce financement permettra la réalisation de plusieurs projets qui visent à établir des relations interculturelles harmonieuses et à lutter contre le racisme et la discrimination, afin de favoriser une intégration et une inclusion respectueuses et égalitaires.

Cette démarche est le fruit d'un rigoureux processus d'accompagnement des organismes par la Ville de Montréal. Grâce à leur expertise respective, les organismes bénéficiaires favoriseront l'intégration des personnes immigrantes et de leurs familles dans la métropole.

Ce financement est rendu possible grâce à l'entente 2024-2026 entre le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et la Ville de Montréal dans le cadre du Programme d'appui aux collectivités (PAC). Le MIFI accorde un soutien total de 5,2 M$ en vertu de cette convention de deux ans avec la Ville. Notons que le PAC vise à rendre les collectivités plus accueillantes et inclusives. Il contribue avec d'autres programmes du Ministère et gouvernementaux, à favoriser l'attraction, l'intégration et l'établissement durable des personnes immigrantes et des minorités culturelles afin qu'elles participent pleinement, en français, à la prospérité du Québec.

« Les organismes jouent un rôle crucial dans l'accueil des nouvelles arrivantes et des nouveaux arrivants à Montréal. En tant que métropole, Montréal est la porte d'entrée d'une importante proportion de l'immigration internationale du Québec. Elle est un pilier pour notre économie, la formation de la main-d'œuvre et l'éducation de nouveaux talents qui profitent à tout le Québec. Nous sommes fiers de renforcer notre appui financier aux organismes qui contribuent directement à favoriser des conditions d'accueil propices à l'épanouissement des personnes immigrantes et de leur famille. »

- Valérie Plante, mairesse de Montréal

« Avec ce financement, notre Administration réaffirme l'importance de travailler main dans la main avec nos partenaires du milieu communautaire pour mieux accueillir et inclure les nouvelles arrivantes et les nouveaux arrivants à Montréal. On veut que tout le monde se sente bien ici, peu importe d'où il vient. C'est en unissant nos efforts qu'on peut bâtir une ville plus inclusive pour toutes et tous. »

- Josefina Blanco, responsable de la diversité, de l'inclusion sociale et de l'accessibilité universelle à la Ville de Montréal

« Grâce au Programme d'appui aux collectivités du Ministère et ce partenariat avec la Ville de Montréal, c'est l'ensemble des communautés d'accueil de la grande région de Montréal qui se mobilise afin de contribuer à la réussite de l'intégration des personnes immigrantes. Ainsi, les projets initiés par les organismes du territoire montréalais contribueront à faire découvrir aux nouveaux Québécois une société accueillante et inclusive et leur permettront de s'épanouir pleinement en français dans cette collectivité. »

- Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Pour plus de renseignements sur le Programme d'appui aux collectivités (PAC) :

https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/partenaires/programmes-integration/appui-collectivites/index.html

Les organismes financés :

Association récréative Milton-Parc

Collectif Super Boat People

Centre d'action bénévole de Montréal-Nord

Relais Côte-des-Neiges

Loisirs sportifs Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

Événements Prima Danse

Equitas - Centre international d'éducation aux droits humains

Compagnie Théâtre Créole

Coup de pouce jeunesse de Montréal-Nord

Alliance des communautés culturelles pour l'égalité dans la santé et les services sociaux au Québec

Mission d'Aide et de Solidarité pour l'Avancement de Bellevue de La Montagne (MISABEM)

(MISABEM) Clef pour l'intégration au travail des immigrants

Service d'aide et de liaison pour immigrants La Maisonnée

Concert'Action Lachine

Go jeunesse

Table de quartier du Nord de l'Ouest-de-l'Île de Montréal

l'Ouest-de-l'Île de Montréal Initiative 1,2,3 GO ! Rivière-des-Prairies

Carrefour d'aide aux nouveaux arrivants

AFS Interculture Canada

Centre des aîné.e.s de Saint-Léonard

Centre de Promotion Communautaire Le Phare

Les projets Sayaspora

Maison des Jeunes de la Côte-des-Neiges

Ciné-Quartier

L'Organisation des Jeunes de Parc Extension

Maison d'accueil des nouveaux arrivants - Île-des-Sœurs (MANA)

Missions Exeko

Carrefour Jeunesse emploi Centre-Nord

Maison de jeunes de Saint-Léonard

jeunes de Saint-Léonard Médecins du Monde Canada

Les ateliers Speech

Pause Famille

ICI (Image Création Interprétation), faisant aussi affaires sous Centre culturel ici - image création interprétation

Entre Parents de Montréal-Nord

Rendez-vous de la diversité

Rencontres-Cuisines

Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville

Le Bureau de consultation jeunesse

Association des Parents de Côte-Des-Neiges

Projet Harmonie

Centre de Ressources en Employabilité Montréal Centre-Ville (CREMCV)

Accueil aux immigrants de l'Est de Montréal

Concertation Saint-Léonard

Nos jeunes à cœur

INICI (Immigrer, Intégrer, Innover)

Forum Jeunesse de Saint-Michel

Le Centre International de Documentation et d'Information haìtienne, caraibéenne et afro-canadienne (CIDIHCA)

L'Hirondelle, Services d'accueil et d'intégration des immigrants

Katalizo

Corporation de développement communautaire du Centre-Sud de Montréal

La P'tite Maison de Saint-Pierre

Parole d'ExcluES

