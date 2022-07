Montréal invite la population à profiter des nombreuses rues piétonnes et à soutenir la vitalité commerciale des quartiers cet été

MONTRÉAL, le 8 juillet 2022 /CNW Telbec/ - Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial au sein du comité exécutif, invite les Montréalaises et les Montréalais à profiter de la dizaine de rues piétonnes aménagées dans la métropole cet été. Pour l'occasion, ces artères se sont refait une beauté et ont été complètement réaménagées pour accueillir en grand nombre la population montréalaise et les visiteurs. Elles sont accessibles dès maintenant et le resteront jusqu'en septembre ou octobre, selon les projets.

Rappelons que les objectifs des projets de piétonnisation sont de soutenir la vitalité économique en tenant compte des besoins et des attentes des commerçants, ainsi que d'offrir aux gens une expérience de la rue qui soit confortable, agréable et qui favorise la qualité de vie à l'échelle des quartiers.

« Montréal est une ville où il fait bon marcher et profiter des lieux publics. En valorisant la rue en tant que lieu de rencontre, nous créons de nouveaux espaces publics de proximité dans les quartiers. À ce jour, les résultats des rues piétonnes sont très positifs. Maintenant que l'été 2022 est bien commencé, j'invite les gens à venir prendre le pouls des quartiers qui vibrent grâce à la piétonnisation des artères commerciales et à s'approprier ces nouveaux lieux publics qui traduisent la créativité, la beauté et la vitalité de notre ville. Visiter les rues piétonnes, c'est aussi un excellent moyen de soutenir nos commerçants locaux et de découvrir l'identité culturelle des quartiers où se trouvent ces aménagements », a déclaré Luc Rabouin.

« Les SDC, en collaboration avec la Ville, déploient une myriade d'aménagements sur les artères commerciales pour en faire des espaces publics extraordinaires. On encourage la population à les parcourir et à visiter leurs commerçants. L'achat local rend Montréal plus vibrante et belle, car il supporte ses commerces, lesquels lui donnent un charme et une personnalité si unique », a indiqué Billy Walsh, directeur général de l'Association des Sociétés de développement commercial de Montréal.

Projets pour l'année 2022

En 2022, la Ville de Montréal s'est engagée à soutenir financièrement 10 projets de piétonnisation des artères commerciales. Elle prévoit un investissement total de 12 M$ sur 3 ans. Comptant sur des aménagements permanents ou saisonniers, les rues piétonnes offrent un environnement de marche sécuritaire et accueillant au cœur de la ville. Les projets regroupent 1 500 commerces accessibles à pied ou à vélo sur 10 artères commerciales. Ces artères piétonnes correspondent à 8,4 kilomètres de rues aménagées.

Les 10 rues piétonnes à ne pas manquer cet été sont :

Avenue du Mont-Royal - du boulevard Saint-Laurent à la rue Fullum Rue Wellington - de la 6e avenue à la rue Régina Rue Sainte-Catherine Est - de la rue Saint-Hubert à la rue Papineau Rue Ontario Est - du boulevard Pie-IX à la rue Darling Avenue Duluth Est - du boulevard Saint-Laurent à la rue Saint-Hubert Rue Saint-Denis - de la rue Sherbrooke au boulevard de Maisonneuve - ainsi que la rue Emery Rue Sainte-Catherine Ouest - du boulevard Saint-Laurent à la rue de Bleury - ainsi que la rue Clark - de la rue de Montigny au quai de chargement de la Maison du développement durable Places du Marché-du-Nord (Marché Jean-Talon) - de l'avenue Casgrain à l'avenue Henri-Julien Avenue Bernard - de l'avenue Wiseman à l'avenue Bloomfield Rue de Castelnau Est - de la rue Saint-Denis à l'avenue de Gaspé

Rappelons que les projets sont le fruit d'une collaboration entre les services centraux de la Ville de Montréal (Service du développement économique, Service de l'urbanisme et de la mobilité), les arrondissements montréalais, les sociétés de développement commercial, les designers montréalais et l'écosystème du milieu du commerce local.

Téléchargez ici la fiche d'information et la carte des rues piétonnes 2022 .

Pour télécharger les photos des rues piétonnes, veuillez cliquer ici . Les crédits photos doivent être accordés à « Promenade Wellington - Caroline Perron ».

Téléchargez les photos de l'Arrondissement du Plateau-Mont-Royal ici .

