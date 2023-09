Montréal invite la population à célébrer la richesse culturelle de Montréal-Nord pour la journée Patrimoine en fête

MONTRÉAL, le 19 sept. 2023 /CNW/ - Cette année, la Ville célébrera le patrimoine culturel montréalais dans le parc Henri-Bourassa, situé dans l'arrondissement de Montréal-Nord, le 23 septembre 2023, de 12 h à 17 h. Cette fête annuelle, qui change de lieu chaque année, est l'occasion de revisiter l'histoire d'un quartier et d'en découvrir des aspects parfois méconnus.

La population montréalaise est invitée à participer à la journée Patrimoine en fête pour découvrir et célébrer le patrimoine matériel et immatériel qui forge l'identité montréalaise et fait de Montréal une ville ancrée à la fois dans l'histoire et dans le présent. Différentes activités familiales et gratuites mettront en valeur le patrimoine des groupes ethnoculturels qui composent l'arrondissement de Montréal-Nord. Musique, danse, artisanat, visites guidées, ateliers, kiosques, et plus encore sont au programme.

« Je suis très heureuse que le 5e événement Patrimoine en fête se tienne au parc Henri-Bourassa. Le choix de ce lieu s'inscrit dans une démarche visant à élargir la notion de patrimoine pour inclure tout ce qui contribue à créer l'identité collective. Il n'y a rien de plus rassembleur que de fêter notre histoire, en mettant en valeur le patrimoine des groupes ethnoculturels locaux. J'invite la population montréalaise à participer en grand nombre », a affirmé la responsable de la culture et du patrimoine au sein du comité exécutif, Ericka Alneus.

« Ces dernières années, nous nous sommes donné pour mission de faire connaître la riche histoire de Montréal-Nord, notamment en déployant une vaste exposition de panneaux d'interprétation historique partout sur le territoire. Nous sommes fiers de notre patrimoine et nous invitons les Montréalaises et les Montréalais à venir découvrir cet arrondissement qui a toujours été et sera toujours une formidable terre d'accueil pour toutes et tous », a affirmé la mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord, Christine Black.

« Héritage Montréal est ravi de s'associer, une fois de plus, à cette initiative extraordinaire. La journée Patrimoine en fête demeure un moment privilégié pour célébrer la richesse du patrimoine montréalais. Cette année, en choisissant le parc Henri-Bourassa comme lieu de célébration, nous mettons en lumière l'importance de reconnaître le patrimoine dans toute sa diversité, qu'il soit manifeste ou subtil, traditionnel ou contemporain. Ce parc et son environnement sont un exemple remarquable de cet héritage vivant. Nous attendons avec impatience de vous y retrouver », a déclaré Robert Turgeon, directeur général d'Héritage Montréal.

Le parc Henri-Bourassa est situé au cœur de l'arrondissement de Montréal-Nord. Depuis son réaménagement, en 2021, son pavillon accueille différentes activités citoyennes. Il se trouve à proximité de plusieurs bâtiments d'intérêt patrimonial, comme des maisons rurales ou des bâtiments modernes.

Pour la programmation complète, visitez le montreal.ca.

