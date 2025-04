Montréal investit 88 M$ dans un bouclier vert pour protéger les quartiers de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve des nuisances industrielles

MONTRÉAL, le 14 avril 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal annonce un investissement majeur pour protéger les quartiers résidentiels des activités industrielles dans le secteur Assomption Sud-Longue-Pointe. Ce projet vise à améliorer considérablement la qualité de vie des citoyens et des citoyennes, en créant une zone tampon végétalisée entre les secteurs industriels et résidentiels. Ce nouvel investissement s'ajoute aux 59 M$ déjà consacrés à l'acquisition de terrains stratégiques, destinés à devenir des espaces verts dans ce quartier qui en a grandement besoin. Des sommes supplémentaires, vouées à l'acquisition de terrains stratégiques et à leur aménagement, seront également annoncées dans les prochaines années.

Un écran de verdure aux multiples bénéfices

Les 88 M$ prévus dans ce règlement d'emprunt permettront la création d'un véritable « bouclier vert » ceinturant une partie du secteur industriel. Ce projet d'envergure comprend l'aménagement du parc linéaire, qui s'étendra de la rue Notre-Dame jusqu'au boisé Steinberg, la revitalisation complète de la rue Hochelaga pour la rendre à échelle humaine, ainsi que l'aménagement et la décontamination de terrains stratégiques, dont ceux du boisé Steinberg.

L'investissement financera également la poursuite du corridor de mobilité durable Hochelaga vers l'est, la gestion écologique des eaux de pluie, l'ajout de mobilier urbain, ainsi que la végétalisation massive du secteur.

Citations

« Ce bouclier vert est notre façon de dire à celles et ceux qui habitent dans le secteur que nous continuons d'agir pour améliorer leur qualité de vie, et que nous voulons collectivement sécuriser leur milieu de vie face aux activités industrielles et à l'augmentation du camionnage. Nous ne voulons pas seulement créer des espaces verts, nous voulons mettre en place des espaces qui répondent véritablement aux besoins et aux préoccupations des résidentes et des résidents qui vivent aux pourtours de la zone industrielle. C'est pourquoi nous réitérons notre engagement pour une démarche de cocréation avec la population pour plusieurs de ces aménagements », a souligné Alia Hassan-Cournol, conseillère de Ville du district de Maisonneuve-Longue-Pointe.

« On ne fera pas semblant : les activités industrielles du secteur auront des impacts sur le camionnage dans le quartier. C'est pourquoi la Ville est proactive et prévoit des réaménagements qui permettront d'apaiser les rues locales, tout en canalisant les déplacements routiers sur des axes spécifiques. L'apaisement et la transformation de la rue Hochelaga en un corridor de mobilité durable s'inscrit dans cette vision. En y ajoutant des voies réservées et des pistes cyclables protégées, nous souhaitons non seulement offrir des solutions de rechange à la voiture, mais aussi améliorer la sécurité routière dans les quartiers résidentiels », a souligné Sophie Mauzerolle, responsable de la mobilité au comité exécutif de la Ville.

« Ce projet témoigne de notre engagement à transformer proactivement le secteur afin d'assurer une cohabitation harmonieuse entre les activités industrielles et les milieux de vie. Dans un contexte où certaines activités industrielles sont appelées à demeurer malgré les efforts de la Ville, nous démontrons qu'il est possible de créer des espaces de transition qui renforcent la résilience urbaine et qui améliorent significativement la qualité de vie des résidents et des résidentes. C'est un investissement structurant qui bénéficiera aux générations actuelles et futures », a déclaré Luc Rabouin, responsable du développement économique au comité exécutif.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Béatrice Saulnier-Yelle, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 354-8017; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]