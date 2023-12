Montréal injecte 2 M$ pour soutenir les commerces locaux sur son territoire

MONTRÉAL, le 7 déc. 2023 /CNW/ - Soucieuse d'améliorer la vitalité des commerces situés à l'extérieur des territoires des Sociétés de développement commercial (SDC), la Ville de Montréal a mis sur pied, pour la première fois, un programme de soutien financier spécifique de 2 M$. Ayant pour but de soutenir le commerce local sur tout son territoire, cette enveloppe permettra de soutenir 14 projets qui contribueront à dynamiser de plus petites rues commerciales, qui jouent un rôle central dans la vitalité économique des quartiers. Les projets permettront de réaliser l'une ou l'autre de ces activités :

La réalisation d'études économiques;

Le recrutement commercial et l'occupation de locaux vacants;

La mise en valeur du secteur commercial par des activités de communication, de marketing, d'animation, de spectacles et de promotion des commerces locaux;

L'aménagement et l'embellissement du domaine public, notamment par des projets de piétonnisation, de placettes publiques, de verdissement, d'espaces de travail en plein air et d'illumination;

La transition écologique, notamment par l'élaboration de guides et par des activités de sensibilisation;

La formation des commerçants;

Le soutien à la création ou à l'agrandissement d'un regroupement de commerçants.

Le programme de soutien financier vise à soutenir à 100 % les projets soumis par les arrondissements, jusqu'à concurrence de 150 000 $ par secteur commercial, pour une somme maximale de 2 M$, de 2023 à 2025.

Les projets retenus sont répartis dans les 10 arrondissements suivants :

Projet retenu et arrondissement visé Description du projet Projet Saint-Hubert

Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension Création d'une placette publique sur une longueur de 55 mètres, intégrant du mobilier urbain et ludique. Projet marché public Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles Création d'un projet pilote de marché public dans le secteur de Rivière-des-Prairies. Le marché public se déploiera pendant la saison estivale. Projet Queen-Mary Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Réalisation d'études économiques permettant d'obtenir des données socio-économiques pour le secteur. Un programme Zéro déchet sera également mis sur pied pour améliorer la propreté des rues dans le secteur. Finalement, des formations seront offertes aux commerçants du secteur sur différents enjeux qu'ils vivent au quotidien dans leurs pratiques d'affaires. Projet association de commerçants Mercier-Hochelaga-Maisonneuve Promotion du cœur commercial de Tétreaultville et campagne d'achat local. Pour ce faire, l'arrondissement déploiera une initiative appelée les Balcons bleus. Des rues seront aménagées pour améliorer l'ambiance physique du quartier. Des événements viendront également animer le secteur. Projet Rosemont Rosemont-La Petite-Patrie Dynamisation de la rue Beaubien. Une association de commerçants vient tout juste d'être créée et la Ville soutiendra financièrement cette association à travers diverses activités, notamment de l'aménagement du domaine public et de l'animation. Projet AGAME Plateau-Mont-Royal Soutien à la mobilisation de l'Association des gens d'affaires du Mile-End. Une réflexion stratégique permettra également d'aider l'association à devenir une SDC dans les prochaines années. Des activités d'animation auront lieu, notamment le Mile End en fête, une grande fête de quartier organisée autour du développement durable, le temps d'un week-end. Projet LaSalle LaSalle Réalisation d'études de positionnement marketing et d'image de marque du secteur Village des rapides. Aménagement et embellissement du domaine public et promotion du secteur par des campagnes de communication pour encourager les commerces locaux. Projet Fleury Est Montréal-Nord Activités d'animation et de promotion commerciale et mobilisation des gens d'affaires de la rue Fleury Est, dans Montréal-Nord.

Projet Milton-Parc Plateau-Mont-Royal Revalorisation du secteur Milton-Parc, promotion des commerces du secteur et animation, activités de propreté et de sécurité aux abords du secteur commercial. Projet Fleury-Est, Lajeunesse et Gouin-Ouest Ahuntsic-Cartierville Dynamisation de trois artères commerciales de l'arrondissement : Fleury Est, Lajeunesse et Gouin Ouest. Accompagnement en matière de relance des secteurs, amélioration de la notoriété et renforcement des liens avec la communauté locale. Projet Monkland Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Mobilisation des marchands de l'avenue Monkland. Événement estival de piétonnisation pour l'année 2024. Projet Vieux Pointe-aux-Trembles Rivière-des-prairies-Pointe-aux-Trembles Promotion du commerce local, étude économique portant sur la navette fluviale, animation et événements à la Place du Village. Projet Saint-Michel Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension Développement d'un plan de développement économique pour le secteur, soutien à la création d'un regroupement de commerçants, organisation d'un forum portant sur le développement économique et organisation de séances de consultation auprès des marchands. Projet Île-des-Soeurs Verdun



Étude de marché, visant l'offre et la demande du secteur. Mobilisation des commerçants autour d'un projet d'aménagement réalisé par l'arrondissement. Activités de consultation autour du projet.

« Les rues commerciales sont essentielles à la vitalité économique des quartiers et n'ont pas toutes accès aux mêmes ressources pour assurer leur dynamisme. En soutenant des projets dans les plus petits secteurs commerciaux, nous souhaitons améliorer la résilience des commerces sur l'ensemble du territoire. Ces commerces de proximité font partie intégrante de l'identité montréalaise et de la qualité des milieux de vie. Nous savons à quel point il est important de savoir s'adapter en affaires et nous sommes persuadés que ces 14 projets offriront un coup de pouce qui fera une différence pour les commerçants », a déclaré Luc Rabouin, président du comité exécutif et responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l'innovation et du design.

