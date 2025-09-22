Montréal inaugure son premier projet d'habitations modulaires avec accompagnement

MONTRÉAL, le 22 sept. 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal a inauguré aujourd'hui son premier projet d'habitations modulaires avec accompagnement, proposant ainsi une solution concrète et humaine en réponse à la crise de l'itinérance. Rendues possibles grâce à la participation financière des gouvernements du Canada et du Québec et à l'implication de l'organisme Mission Old Brewery, ces nouvelles habitations offriront un toit sécuritaire à 30 personnes vulnérables qui se trouvent dans une situation sociale stable et qui sont en attente d'un logement.

La Ville a du même coup remis les clés du site à l'organisme Mission Old Brewery, qui a été mandaté par le réseau de la santé et des services sociaux pour déployer des intervenants psychosociaux spécialisés afin d'accompagner les personnes qui seront hébergées. Celles-ci bénéficieront d'un soutien constant et personnalisé, notamment dans leurs démarches de réinsertion en emploi, et pour accéder à un hébergement permanent. Un processus de triage et d'évaluation a été mis en place par la Mission Old Brewery afin de sélectionner les personnes qui habiteront dans ces nouvelles unités. La Ville veillera, de concert avec son partenaire communautaire, à assurer une intégration harmonieuse de ce projet dans la communauté.

Les habitations modulaires ont été conçues en réutilisant les structures des bureaux de chantier utilisées par Hydro-Québec pour le projet de construction de la centrale hydroélectrique La Romaine dans le Grand Nord du Québec. Ces bâtiments ont été réaménagés en 27 chambres, auxquelles s'ajoutent bureaux et aires communes qui tiennent compte des besoins des personnes à loger. L'espace a été aménagé pour une clientèle mixte et est destiné à des personnes seules ou en couple.

La Société d'habitation du Québec a investi 1,7 M$ pour permettre le développement de ces unités sur le site de l'ancien hippodrome. Ce financement découle des 992 M$ versés par le gouvernement fédéral à Québec par l'entremise de l'Entente Canada-Québec dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL). De nouveaux investissements équivalents ont été annoncés par le gouvernement du Québec lors de ses mises à jour économiques de 2023 et 2024. La Ville de Montréal a complété le montage financier en injectant 2,5 M$ dans ce projet, notamment pour l'acquisition des bâtiments modulaires et la préparation du site. Par ailleurs, le ministère de la Santé et des Services sociaux a octroyé un financement de 790 000 $ par année à la Mission Old Brewery pour assurer le déploiement des services adaptés aux besoins des résidentes et résidents.

Citations

« Pour arriver à déployer des initiatives innovantes comme celle-ci, cela prend la collaboration d'un ensemble d'acteurs, et je tiens à remercier tous nos partenaires pour leur implication dans ce premier projet d'habitations modulaires avec accompagnement. Les habitations modulaires, c'est un tremplin vers la stabilité résidentielle qui va permettre à des personnes vulnérables de retomber sur leurs pieds. C'est aussi une réponse complémentaire aux autres mesures mises en place par la Ville de Montréal, le réseau de la santé et le milieu communautaire pour contrer l'itinérance dans la métropole. Montréal va continuer de collaborer étroitement avec les autres paliers gouvernementaux pour développer des solutions à long terme. C'est le seul moyen que les personnes directement touchées par la crise des vulnérabilités puissent retrouver des conditions de vie dignes et une stabilité résidentielle. »

- Valérie Plante, mairesse de Montréal

« Face à la crise de l'itinérance, nous nous devons de déployer des moyens exceptionnels avec les milieux communautaires et de la santé pour venir en aide à notre population vulnérable. Alors que la crise de l'itinérance s'intensifie, les ressources en hébergement actuelles ne suffisent plus à la demande criante. D'où l'importance d'apporter une réponse rapide, agile et humaine à cet enjeu. Ce projet unique d'habitations modulaires avec accompagnement nous permet de créer un milieu de vie à part entière avec tous les atouts nécessaires pour faciliter la réaffiliation sociale et économique des personnes au sein d'une communauté et de les soutenir dans leurs démarches de recherche d'un domicile permanent. »

- Pierre Lessard-Blais, conseiller spécial à l'itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal

« Notre gouvernement s'engage à aider les collectivités à élaborer des solutions locales innovantes et durables aux défis en matière de logement et à l'itinérance. L'annonce d'aujourd'hui illustre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les gouvernements collaborent. C'est aussi un autre pas en avant dans notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. »

- Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières

« Ici à Montréal, nous travaillons main dans la main avec la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec pour bâtir plus de logements et rendre la vie plus abordable pour les familles. Avec ce projet, nous allons réduire les délais, accélérer la construction et mettre en place un système de logement plus efficace. C'est un exemple de ce que nous pouvons accomplir en travaillant ensemble. »

- L'honorable Rachel Bendayan, secrétaire parlementaire du premier ministre et députée d'Outremont

« Je me réjouis de voir naître cette belle initiative, fruit d'une collaboration exemplaire avec la Ville de Montréal et la Société d'habitation du Québec. Ces habitations modulaires illustrent très concrètement la volonté de notre gouvernement de soutenir tous les projets innovants qui visent à accompagner les personnes en situation d'itinérance et à les aider à tendre vers une stabilité résidentielle durable. Je trouve ici un modèle d'habitation qui constitue un véritable tremplin vers l'autonomie, l'inclusion et la dignité. Nous continuerons de travailler avec l'ensemble de nos partenaires, partout au Québec, afin de bonifier les ressources existantes et d'offrir de nouvelles solutions pour répondre aux enjeux que vivent les personnes en situation d'itinérance. Nous le faisons pour elles, mais aussi, et surtout, pour le Québec inclusif et solidaire que nous construisons collectivement. »

- Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux, ministre responsable de la région de la Montérégie

« Notre gouvernement continue de poser des gestes concrets afin de mettre rapidement en place des solutions d'hébergement transitoire répondant aux besoins réels sur le terrain. Grâce aux habitations modulaires, on offre dans des délais courts et à des coûts maîtrisés un milieu de vie sécuritaire et digne pour celles et ceux qui en ont besoin. Cette initiative s'ajoute à nos efforts concrets pour répondre aux grands besoins en matière de logement. Je veux saluer la collaboration de nos partenaires, essentiels tant à la mise en place de ce projet qu'à l'accompagnement des futurs usagers. »

- Sonia Bélanger, ministre responsable de l'Habitation au gouvernement du Québec

« Nous remercions chaleureusement la Ville de Montréal d'avoir choisi la Mission Old Brewery pour opérer son tout premier site d'habitations modulaires avec accompagnement. Ce geste témoigne d'une volonté commune de répondre concrètement à la crise de l'itinérance. Forts de notre expertise en accompagnement psychosocial, nous nous engageons à remplir ce mandat avec rigueur et humanité. Nous croyons fermement que ce type d'initiative doit se multiplier afin qu'un jour, espérons-le prochain, chaque Montréalais et chaque Montréalaise puisse bénéficier d'un toit sécuritaire et digne. »

- James Hughes, président et chef de la direction de la Mission Old Brewery

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591 ; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected] ; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]