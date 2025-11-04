Avis aux médias - Valérie Plante accueille la mairesse désignée pour assurer une transition harmonieuse des dossiers municipaux

MONTRÉAL, le 4 nov. 2025 /CNW/ - La mairesse sortante de Montréal, Mme Valérie Plante, convie les membres des médias à une rencontre officielle de transition avec la mairesse désignée, Mme Soraya Martinez Ferrada.

Cette rencontre de transition, une première dans l'histoire montréalaise, vise à assurer une passation harmonieuse et efficace des dossiers municipaux. Par cette initiative, Mme Plante souhaite instaurer une nouvelle tradition symbolique, illustrant l'engagement des personnes élues envers la continuité des services publics, la transparence démocratique et le respect des institutions.

Mesdames Plante et Martinez Ferrada seront accompagnées de leurs cheffes de cabinet respectives, soulignant l'importance d'une collaboration étroite entre les équipes politiques durant cette période de transition.

Date : Mercredi 5 novembre 2025



Heure : 10 h



Lieux et horaire :





10 h 00 Prise d'images de l'accueil de la mairesse désignée

Hall d'honneur de l'hôtel de ville



10 h 10 Prise d'images de la rencontre bilatérale entre la mairesse sortante

et la mairesse désignée

Salon Kathleen-Fisher



10 h 30 Déclaration officielle de la mairesse sortante, Valérie Plante

Salle du Pin blanc

