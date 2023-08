Montréal inaugure la promenade Michel-Chartrand, un lieu symbolique au coeur de la nature

MONTRÉAL, le 28 août 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal est heureuse d'inaugurer la promenade Michel-Chartrand en hommage à ce Montréalais qui a consacré sa vie à la justice sociale, aux droits des femmes, à la défense des opprimés et à la paix dans le monde.

Ce parc linéaire situé sur la rive du fleuve Saint-Laurent, à l'angle de la 90e Avenue le long du boulevard LaSalle, répond à la demande de la famille de Michel Chartrand et à celles de plusieurs citoyennes et citoyens qui souhaitaient une reconnaissance toponymique pour cette figure marquante de la lutte sociale.

« Michel Chartrand est un Montréalais d'exception qui méritait un hommage dans un lieu à la hauteur de son attachement à la nature et de sa contribution exceptionnelle à la justice sociale du Québec. Nous sommes fiers d'inaugurer la promenade Michel Chartrand, qui permettra à toute la population montréalaise et aux visiteur de se commémorer son legs au cœur d'une nature qu'il aimait. Monsieur Chartrand a marqué le Québec, et je suis fière de lui offrir une place de choix dans l'espace public de la métropole », a affirmé la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Quelle grande fierté de rendre hommage à un militant d'exception dans l'histoire du Québec. Homme de conviction et figure emblématique du syndicalisme québécois, toute sa vie durant, Michel Chartrand a été le défenseur d'une valeur universelle : la justice sociale. Il a symbolisé et incarné les aspirations des travailleuses et des travailleurs pour de meilleures conditions de travail. De nommer un espace public à sa mémoire est un grand honneur afin de saluer son profond engagement social et syndical », a déclaré la mairesse de l'arrondissement de LaSalle, Nancy Blanchet.

« Au nom de ma famille, je tiens à remercier la ville de Montréal et l'arrondissement de LaSalle d'avoir dédié à Michel Chartrand ce magnifique endroit au bord du grand fleuve près duquel nos parents ont choisi de nous élever. Mon père serait très heureux du choix de cet emplacement, lui, qui, en plus d'avoir consacré sa vie à la lutte pour la justice sociale, était un amoureux de la nature », a ajouté Suzanne-G. Chartrand, fille de Michel Chartrand.

Pendant 60 ans, Michel Chartrand a défendu les travailleurs et travailleuses de partout au Québec et notamment celles et ceux qui œuvraient à Montréal dans le commerce et la construction. De 1969 à 1978, il préside le Conseil central de Montréal de la CSN, le plus important regroupement de syndicats de la métropole. Il était aussi un amoureux de la nature, de la poésie, et de la musique classique. Depuis 1995, un parc porte d'ailleurs le nom de Simonne Monet-Chartrand sur la rue Sherbrooke près de la rue Saint-Christophe dans l'arrondissement Ville-Marie.

