Montréal inaugure l'oeuvre d'art public « Notre souffle par-delà » sur une avenue des Pins renouvelée

MONTRÉAL, le 10 oct. 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal est heureuse d'inaugurer l'œuvre d'art public « Notre souffle par-delà », sur l'avenue des Pins entièrement renouvelée.

La Ville a profité des travaux d'infrastructures qui étaient nécessaires sur l'avenue des Pins pour revoir son aménagement et offrir, à termes, une toute nouvelle expérience, en phase avec les besoins actuels des Montréalaises et des Montréalais. C'est sur une avenue des Pins davantage verdie, adaptée aux conditions climatiques et sécuritaire pour tous les types d'usagers, qu'est aujourd'hui inaugurée cette nouvelle œuvre, rendant hommage à la profession infirmière.

Dotée de trottoirs éponges, d'une végétation accrue, notamment grâce à l'ajout de 150 nouveaux arbres, de mobilier urbain contemporain et d'infrastructures de mobilité douce favorisant la circulation des usagers les plus vulnérables, la nouvelle avenue des Pins améliore la sécurité, le confort et l'expérience de tous les usagers et constitue un corridor vert offrant une vue imprenable sur le mont Royal. Ce projet est un modèle d'aménagement durable, qui permet à la Ville de continuer d'adapter son territoire aux conditions climatiques et de progresser dans l'atteinte de ses objectifs de sécurité routière, de promotion des transports actifs, ainsi que de réduction des îlots de chaleur. Sa transformation sera complétée dans les prochaines semaines.

La nouvelle œuvre, qui rend hommage à la profession infirmière, enrichit la collection d'art public de la Ville. Ce projet de donation a été initié par quatre infirmières retraitées de l'hôpital St. Mary School of Nursing (1968), Catherine McIninch Murphy, Judith Norton, Maureen Fitzgerald, Brenda Brown, et piloté par le Bureau d'art public. Intitulée « Notre souffle par-delà », l'œuvre est composée de trois ensembles de bronze référant aux notions d'hospitalité, de transmission et de soin. Elle a été réalisée par les artistes montréalaises Véronique La Perrière M. et Fiona Annis, du collectif La société des archives affectives. L'oeuvre est installée sur la nouvelle place publique aménagée au croisement de la rue Jeanne-Mance et de l'avenue des Pins Ouest, un endroit tout désigné pour honorer la profession infirmière, puisqu'il côtoie à la fois l'Hôtel-Dieu, la maison mère des Religieuses hospitalières de Saint-Joseph, l'hôpital Royal Victoria, un peu plus loin, et bien sûr, la rue Jeanne-Mance, portant de le nom de la co-fondatrice de Montréal, elle aussi infirmière.

Divers membres de la communauté montréalaise (individus, mécènes, entreprises, fondations, etc.), désireux de faire reconnaître le rôle des infirmières et des infirmiers dans le développement de la métropole, ont appuyé cette initiative d'art public, qui a également reçu l'aval de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec et de l'Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal et de Laval. Au total, on compte près de 400 donateurs et donatrices.

Dans un esprit d'hommage, la Société des archives affectives a invité 11 infirmières et un infirmier à participer à la réalisation de l'œuvre, par le biais d'ateliers de moulage de leurs mains, qui se sont en grande partie déroulés dans les locaux de la Cité-des-Hospitalières. Ces mains ont ensuite été intégrées à l'œuvre et immortalisées dans le bronze.

Finalement, afin de mettre en valeur le riche patrimoine bordant l'avenue des Pins, 13 panneaux d'interprétation accompagnés d'un balado composent un parcours historique intitulé Fenêtres sur l'avenue des Pins.

Citations

« Je suis heureuse d'inaugurer l'œuvre d'art public "Notre souffle par-delà", une donation qui honore la profession infirmière. Composée de trois ensembles de bronze référant aux notions d'hospitalité, de transmission et de soin, elle célèbre les infirmières qui occupent des rôles cruciaux dans les vies des Montréalaises et des Montréalais d'hier et d'aujourd'hui en leur apportant réconfort, soins et espoir. Leur dévouement et leur compassion incarnent l'empathie qui fait de Montréal une ville si chaleureuse. La proximité visuelle de la placette avec l'Hôtel-Dieu de Montréal contribue à en faire un lieu significatif pour l'implantation d'une œuvre d'art rendant hommage à cette profession », a souligné la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif, Ericka Alneus.

« L'avenue des Pins d'il y a quelques années était l'une des avenues les plus grises et minéralisées du quartier. Dans les prochaines semaines, c'est une avenue entièrement renouvelée et répondant plus que jamais aux préoccupations actuelles des Montréalaises et des Montréalais, une artère bien de son temps, qui pourra les accueillir. C'est la touche finale d'un aménagement d'une grande qualité qu'on peut déjà apprécier depuis près d'un an à l'est du boulevard Saint-Laurent. Reverdie, apaisée, plus humaine et sécuritaire, la nouvelle avenue des Pins permettra d'améliorer la qualité de vie des nombreux résidents, travailleurs, étudiants et visiteurs dans ce quartier animé du Plateau-Mont-Royal », a souligné le maire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal et responsable du développement économique et commercial au comité exécutif de la Ville de Montréal, Luc Rabouin.

« L'équipe projet, qui est constituée de deux de nos collègues, soit Brenda Noonan Brown et Maureen Fitzgerald, est très emballée que l'inauguration de l'oeuvre d'art "Notre souffle par- delà", qui célèbre la profession d'infirmière à Montréal, se réalise enfin. Elle est le produit de longues années de travail acharné, de la contribution de plusieurs partenaires très engagés, ainsi que de celle de nombreux et généreux donateurs! Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui nous ont aidés sur ce parcours », ont souligné Catherine Mclninch Murphy et Judith Norton, représentantes des instigatrices de la donation de l'œuvre d'art et des donatrices et donateurs.

