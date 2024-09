Montréal honore Francine Lalonde en nommant un belvédère en son nom

MONTRÉAL, le 19 sept. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal est fière d'annoncer que le belvédère situé au 12090, rue Notre-Dame Est, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, porte désormais le nom de belvédère Francine-Lalonde. Cette dénomination, proposée par l'arrondissement et adoptée par le conseil municipal en septembre 2024, vise à rendre hommage à une grande dame, Francine Lalonde, pour ses contributions exceptionnelles à la société québécoise.

Une femme engagée

Francine Lalonde (1940-2014), née Champagne, a marqué l'histoire en tant qu'enseignante, syndicaliste et femme politique. Elle a débuté sa carrière dans le monde syndical à la fin des années 1960, devenant la première femme vice-présidente de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) en 1976. Recrutée par René Lévesque, elle a été ministre de la Condition féminine en 1985 avant d'être élue députée à la Chambre des communes en 1993. Elle a représenté la circonscription de Mercier, puis celle de La Pointe-de-l'Île, durant six mandats consécutifs.

Francine Lalonde a également joué un rôle crucial dans le dossier du droit à mourir dans la dignité, un combat qui a mené à la levée de l'interdiction de l'aide médicale à mourir par la Cour suprême du Canada quelques mois après son décès en 2014.

Un hommage mérité

Le nom de Francine Lalonde figure dans la banque de noms Toponym'Elles depuis 2016, en reconnaissance de son rôle de pionnière dans le dossier du droit à mourir dans la dignité. En nommant ce belvédère en son honneur, la Ville de Montréal souhaite perpétuer la mémoire de cette femme exceptionnelle et inspirer les générations futures.

Citations

« En attribuant le nom de Francine Lalonde à ce belvédère, nous reconnaissons non seulement ses contributions exceptionnelles à la société québécoise, mais nous soulignons également l'importance de préserver la mémoire de femmes inspirantes qui ont marqué l'histoire de Montréal et du Québec. Ce lieu deviendra un symbole de son engagement indéfectible pour les droits et libertés, tout en offrant un espace de contemplation et de rassemblement à la communauté », a souligné Ericka Alneus, responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au sein du comité exécutif.

« Le belvédère Francine-Lalonde est un véritable joyau de notre arrondissement, et sa dénomination en hommage à cette grande femme renforce le lien entre notre histoire et l'avenir. Ce lieu, au cœur du secteur patrimonial du Vieux Pointe-aux-Trembles, offre à notre communauté et aux visiteuses et visiteurs un espace à la fois inspirant et rassembleur, tout en honorant une figure emblématique de notre société. Mme Lalonde a été une dame qui aura laissé un riche héritage à notre société québécoise et la communauté de la Pointe-de-l'île qu'elle a servie pendant de nombreuses années », a poursuivi Caroline Bourgeois, mairesse de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles.

