Montréal franchit un pas important vers sa toute première bibliothèque inter-arrondissement

MONTRÉAL, le 15 mai 2024 /CNW/ - Poursuivant la modernisation du réseau des Bibliothèques de Montréal et le déploiement du réseau des Maisons de la culture, la Ville de Montréal est fière d'octroyer un contrat de 34 185 000 $ à l'entreprise Magil Construction Est du Canada inc. pour la construction de la bibliothèque et espace culturel du Cœur-Nomade. Il s'agira de la toute première bibliothèque inter-arrondissement à Montréal, qui desservira les arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville et de Montréal-Nord.

Le projet consiste à construire et à aménager un nouvel équipement de 4 193 m2, qui regroupera en un même lieu les fonctions de bibliothèque, d'espace culturel et d'espace sociocommunautaire pour des activités de médiation culturelle, d'apprentissage, de création et de pratique artistique amateure et professionnelle. Par sa programmation, le nouveau lieu visera à favoriser et à accompagner activement les dialogues interculturels et les échanges intergénérationnels. Il incarnera un rôle particulier dans l'amélioration de la qualité de vie du secteur afin d'en devenir le pivot culturel et communautaire. Il devra également répondre aux besoins spécifiques d'une clientèle diversifiée représentant les populations les plus vulnérables, notamment en facilitant l'inclusion sociale et numérique.

Le futur bâtiment sera érigé sur un terrain vacant situé à l'angle du boulevard Henri-Bourassa Est et de l'avenue Oscar, au confluent des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville et de Montréal-Nord. Cette localisation, située sur la plus importante artère Est-Ouest du Nord de la Ville, se trouve aussi à proximité d'établissements scolaires, de services de garde, de résidences pour personnes aînées, de parcs publics et de réseaux cyclables et piétonniers.

Cœur-Nomade

Cœur-Nomade est une référence à une expression tirée du roman Vers d'autres rives de Dany Laferrière. À la fois inspirante, poétique, évocatrice et rassembleuse, elle fait aussi référence au titre de l'exposition organisée au Quartier des spectacles par la Ville de Montréal pour souligner les 35 ans de carrière de M. Laferrière.

Ce nom évoque un lieu constituant le cœur battant des deux quartiers desservis par la nouvelle installation, un lieu qui lui insuffle vitalité et mouvement, de même qu'un lieu de passage inclusif où des personnes aux cultures et aux parcours divers convergent.

Ce nom a été choisi sur recommandation d'un comité de toponymie conjoint formé des deux arrondissements, à la suite d'un appel de propositions auprès de la population des deux secteurs. Enfin, il permet de faire le lien avec le Café de DA, un espace de socialisation à la bibliothèque d'Ahuntsic, en rappel du nom de la grand-mère de M. Laferrière, qui réside dans cet arrondissement.

Concept architectural

Affleck de la Riva architectes/Coarchitecture en collaboration avec ARUP, Martin Roy et associés, François Courville Paysage et Espace Mushagalusa sont les architectes retenus. Leur projet, intitulé L'arbre qui marche, rejoint la philosophie recherchée pour le Cœur-Nomade, soit celle d'un lieu dynamique, inspirant et accueillant.

Citations

« La bibliothèque et l'espace culturel du Cœur-Nomade, c'est un projet important pour rendre la culture accessible à toutes et à tous. Il s'agit d'une offre culturelle inédite dans le quartier et j'ai très hâte que la population puisse en bénéficier. C'est exactement le genre d'initiatives que nous souhaitons voir naître dans le cadre de l'entente de développement culturel avec la Ville de Montréal », a déclaré Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais.

« La bibliothèque et espace culturel du Cœur-Nomade représente une amélioration importante et concrète de l'offre de services proposée aux communautés d'Ahuntsic-Cartierville et de Montréal-Nord. En tant que première bibliothèque inter-arrondissement, ce projet commun témoigne de l'engagement de notre administration à élargir l'accès à la culture et aux services de proximité partout à Montréal. Nous sommes fiers de cette étape importante, qui permettra d'offrir un lieu privilégié pour renforcer les liens dans la communauté, favoriser le sentiment d'appartenance et offrir un accès gratuit à une panoplie de services », a déclaré Valérie Plante, mairesse de Montréal.

« L'octroi de ce contrat est un pas de plus vers la concrétisation d'un projet majeur pour nos deux arrondissements. En étant située à proximité des milieux de vie qu'elle desservira, la bibliothèque et espace culturel du Cœur-Nomade jouera un rôle clé. Elle agira comme force motrice d'intégration et de cohésion sociale. Elle sera également un levier pour agir sur les inégalités sociales et culturelles vécues dans le Nord de Montréal. La bibliothèque et espace culturel du Cœur-Nomade sera un succès à tout point de vue », s'est réjouie Émilie Thuillier, mairesse de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville.

« Ce projet est le fruit d'un important travail de conception et de co-construction effectué par nos équipes administratives des services centraux, sous l'impulsion de celles de nos arrondissements de Montréal-Nord et d'Ahuntsic-Cartierville. Les citoyennes et les citoyens de Montréal-Nord démontrent quotidiennement l'importance qu'ils accordent à la culture alors que le taux moyen de fréquentation de nos bibliothèques locales par habitant positionne notre arrondissement au 5e rang dans la métropole. La bibliothèque et espace culturel du Cœur-Nomade est un projet très attendu par la population. Il va renforcer notre offre de services et favoriser l'accès à la culture auprès de notre population, tout en mettant en valeur l'œuvre d'un grand auteur montréalais, M. Dany Laferrière, membre de l'Académie française », a souligné Christine Black, mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord.

Le projet de bibliothèque et espace culturel du Cœur-Nomade est financé dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal conclue entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec et grâce au Programme de rénovation, agrandissement et construction (RAC) des bibliothèques et au Programme de soutien aux équipements culturels municipaux. Une séance d'information publique destinée à la population locale et organisée par les deux arrondissements aura lieu le jeudi 6 juin à 19 h 30, à la salle polyvalente de l'école secondaire Marie-Clarac (3 641, boulevard Gouin Est).

