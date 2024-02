Montréal et la Soverdi continuent d'accélérer le verdissement des sites privés et institutionnels

MONTRÉAL, le 7 févr. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal est fière de soutenir le verdissement et le renforcement de la canopée sur les sites privés et institutionnels situés sur son territoire en offrant une importante contribution financière de 3 540 250 $ à l'OBNL Société de verdissement du Montréal métropolitain (Soverdi). Ce montant permettra d'appuyer la Soverdi et les organismes membres de l'Alliance forêt urbaine dans la plantation de 16 000 arbres et de 4 500 arbustes, prévue en 2024. Le soutien financier prévoit également l'entretien des plantations réalisées en 2022 et 2023.

En accord avec l'engagement de l'administration à renforcer sa canopée pour améliorer le bien-être des Montréalaises et des Montréalais, c'est la huitième année consécutive que la Ville de Montréal accorde un tel financement à la Soverdi. Plus de 100 000 arbres et arbustes ont été plantés par la Soverdi depuis le début de cette collaboration.

Vers l'atteinte des objectifs

Dans le cadre de son Plan climat 2020-2030 et de son Plan nature et sports, la Ville de Montréal s'est fixé l'objectif d'augmenter substantiellement les plantations sur les domaines privés et institutionnels. Ayant réussi à atteindre son objectif initial de 25 % de canopée d'ici 2025, Montréal intensifie maintenant ses efforts pour viser un taux de 26 % à la même échéance.

« C'est un plaisir d'accorder, pour une huitième année consécutive, un important soutien financier à l'organisme Soverdi, qui contribue à accélérer le verdissement de la métropole. En agissant sur les domaines privés et institutionnels, la Soverdi contribue à l'atteinte de l'objectif de plantation de 500 000 arbres sur le territoire montréalais d'ici 2030. C'est un défi de taille auquel nous devons continuer de nous atteler avec l'ensemble de la population et des partenaires, comme la Soverdi, qui agissent comme de réels accélérateurs du mouvement. C'est ensemble que nous pourrons y arriver », a déclaré Laurence Lavigne Lalonde, responsable des grands parcs, du Mont-Royal et du parc Jean-Drapeau au sein du comité exécutif.

« Nous sommes reconnaissants de la confiance que nous accorde la Ville de Montréal à travers cette contribution financière, qui démontre une fois de plus son engagement envers la forêt urbaine dans son ensemble. Grâce à cet appui, la Soverdi continuera sa mission de soutien et de coordination des organisations membres de l'Alliance forêt urbaine, visant à réintégrer la nature en ville. En proposant des programmes de verdissement clés en main à des coûts abordables pour les entreprises, les commerces, les institutions de santé et d'éducation, ainsi que pour les résidentes et les résidents via la campagne " Un arbre pour mon quartier ", nous offrons à tous les acteurs de la communauté la possibilité de contribuer à la création d'une ville plus résiliente aux changements climatiques, en particulier en luttant contre les îlots de chaleur dans les secteurs les plus vulnérables », a précisé Simon Racine, directeur général de la Soverdi.

