Montréal est prête à accueillir les Championnats du Monde Route UCI Montréal 2026 : une gestion responsable pour un événement sportif d'envergure mondiale

MONTRÉAL, le 14 avril 2026 /CNW/ - À quelques mois de la tenue des Championnats du Monde Route UCI Montréal 2026, qui se dérouleront en septembre prochain, la Ville de Montréal, en collaboration avec ses partenaires, a présenté aujourd'hui son plan opérationnel pour l'accueil de cet événement sportif international majeur.

Avec 13 épreuves et une randonnée cycliste offerte au public, l'événement réunira 1 000 athlètes représentant 80 pays, accompagnés de plus de 5 000 membres d'équipes et de délégations. Quelque 500 000 spectatrices et spectateurs sont attendus sur place, et l'événement sera suivi par plus de 250 millions de téléspectatrices et téléspectateurs sur la planète. Les retombées économiques et touristiques sont évaluées à 76 M$ sur le PIB de Montréal.

Une gestion responsable, à la hauteur de l'événement

Un événement de cette ampleur exige une gestion rigoureuse et responsable. Des plans détaillés ont été élaborés pour encadrer les entraves, la mobilité, la sécurité et les communications, afin d'informer les Montréalaises et Montréalais et d'assurer une expérience optimale, tant pour la population que pour les visiteuses et visiteurs.

Sécurité : une priorité absolue

La sécurité constitue l'une des grandes priorités de l'organisation et repose sur une collaboration étroite entre plusieurs partenaires.

Le Comité d'organisation local, Montréal 2026, sera responsable de l'organisation sportive de l'événement.

Le SPVM soutiendra les opérations sur le terrain.

La Ville de Montréal assurera la sécurité liée aux déplacements de la population, notamment pour garantir l'accès aux services essentiels.

Il est primordial que les services d'urgence puissent intervenir normalement, en tout temps, pendant la durée des Championnats. C'est pourquoi la Ville travaille en étroite collaboration avec le SPVM, le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), Urgences-santé et plusieurs autres partenaires.

Pendant toute la durée des Championnats, le SPVM sera responsable de la sécurité globale de l'événement et assurera la coordination entre les partenaires. Comme pour tout grand événement international, un plan particulier d'intervention a également été mis en place afin de planifier et de mobiliser l'ensemble des parties prenantes.

Mobilité : des impacts anticipés et encadrés

Des équipes municipales travaillent depuis plusieurs mois à des plans de mobilité détaillés, incluant une carte dynamique pour faciliter les déplacements. Les principales mesures prévues :

fermeture d'un tronçon de l'avenue du Parc (zone départ-arrivée) du 5 septembre au 4 octobre;

fermetures ponctuelles de rues deux heures avant les courses, avec réouverture dès que possible;

déviation de certains parcours d'autobus;

solutions de stationnement pour les résidentes et résidents concernés;

aménagement de passerelles et traverses piétonnes sécurisées pour maintenir l'accessibilité aux quartiers.

Communication : informer clairement et en continu

Dans un contexte où les déplacements seront plus complexes, la circulation de l'information est essentielle. Un vaste plan de communication a donc été préparé pour informer la population de façon claire, anticipée et continue.

Les équipes de la Ville maintiennent également des échanges soutenus avec plusieurs milieux institutionnels et secteurs sensibles, notamment les hôpitaux, les établissements scolaires, les commerces ainsi que les industries du taxi, du camionnage et du tourisme.

CITATIONS

« Quand Montréal planifie rigoureusement, Montréal réussit. Les Championnats du Monde Route UCI représentent des retombées économiques majeures et une occasion de partager fièrement notre savoir-faire sur la scène internationale. Notre administration met tout en œuvre pour minimiser les impacts sur le quotidien des Montréalaises et Montréalais, tout en maximisant les bénéfices économiques pour la métropole. »

- Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal

« À Montréal, le sport est un puissant levier de rassemblement et de fierté collective. En accueillant les Championnats du Monde Route UCI 2026, Montréal réaffirme son statut de grande ville sportive. Cet événement d'envergure mondiale contribue au rayonnement de la métropole tout en laissant un héritage durable pour la population, la jeunesse et le développement du sport. »

- Christine Black, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de la famille, des aînés, de la jeunesse, du sport et du loisir

« La Ville est pleinement mobilisée pour accueillir cet événement sportif d'envergure historique. Des mesures robustes en matière de sécurité, de prévention et de mobilité ont été mises en place afin d'assurer le bon déroulement des Championnats, en collaboration étroite avec l'ensemble des partenaires concernés, dont le SPVM et le SIM. »

- Dimitrios Beis, responsable de la sécurité et de la prévention au comité exécutif de la Ville de Montréal

« Montréal est prête à accueillir le monde et nous aussi. Les parcours des Championnats du Monde Route UCI Montréal 2026 mettront en valeur toute la richesse, la diversité et le caractère unique de notre métropole, dans la lignée du Grand Prix Cycliste de Montréal que nous organisons depuis 2010. Nous invitons toute la population à venir encourager en masse l'élite mondiale du cyclisme du 20 au 27 septembre. C'est un événement d'exception, gratuit et ouvert à toutes et tous, une grande fête rassembleuse, une occasion de faire vibrer Montréal et de célébrer notre passion pour le sport. Ces Championnats du Monde Route UCI s'annoncent comme un moment historique pour la ville, une vitrine internationale exceptionnelle et une véritable carte postale pour Montréal, qui rayonnera aux quatre coins du monde et laissera une empreinte durable pour les années à venir. »

- Sébastien Arsenault, président, comité d'organisation local des Championnats du Monde Route UCI Montréal 2026.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117, [email protected]; Rosiane Tessier, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 308-6893, [email protected]; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]