Avis aux médias - 1er juillet : l'administration Martinez Ferrada renforce son soutien aux ménages à risque de perdre leur logement

MONTRÉAL, le 28 mai 2026 /CNW/ - À l'approche du 1er juillet, la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, et la responsable de l'habitation au comité exécutif, Caroline Braun, invitent les membres des médias à une conférence de presse afin de présenter les actions déployées par la Ville pour soutenir les ménages vivant une situation précaire et éviter que des Montréalaises et des Montréalais se retrouvent dans la rue.

En collaboration avec l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) et les organismes communautaires de première ligne, la Ville intensifie ses interventions autour du 1er juillet afin de mieux répondre à la pression persistante sur le logement.

Date : Vendredi 29 mai 2026



Heure : 13 h 30



Lieu : Le lieu de la conférence de presse sera transmis uniquement aux journalistes accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements : Rosiane Tessier, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 308-6893; Source : Direction des affaires publiques et du protocole, [email protected]