Festival Go vélo Montréal : des milliers de cyclistes rouleront dans les rues de Montréal les 29 et 31 mai

MONTRÉAL, le 28 mai 2026 /CNW/ - Alors que des milliers de cyclistes rouleront dans les rues de la métropole dans le cadre du Festival Go vélo Montréal, le vendredi 29 mai et le dimanche 31 mai, la Ville de Montréal et Vélo Québec informent la population que des impacts importants sur la circulation auront lieu dans certains arrondissements centraux.

Le Tour la Nuit, le 29 mai, et le Tour de l'Île de Montréal, le 31 mai, rassembleront des milliers de cyclistes de tous âges. Ces événements festifs et familiaux, dont le point de départ et d'arrivée sera le parc Jarry, visent à promouvoir l'usage du vélo et à célébrer la mobilité active à Montréal. Cette année, les parcours se déploieront dans les arrondissements de :

Ahuntsic-Cartierville, Saint-Laurent et Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (Tour la Nuit),

Ahuntsic-Cartierville, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Le Plateau-Mont-Royal, Le Sud-Ouest, Outremont, Rosemont-La Petite-Patrie, Ville-Marie et Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (Tour de l'Île).

Des fermetures de rues et des interdictions de stationnement sont à prévoir sur les parcours. La Ville demande aux citoyennes et citoyens de respecter les interdictions de stationnement, de planifier leurs déplacements et de favoriser les transports en commun et la mobilité active.

Les détails des parcours, les horaires des fermetures de rues et les recommandations pour les citoyennes et citoyens sont disponibles sur le site internet de l'événement.

Citations

« C'est un bonheur pour moi de savoir, qu'encore cette année, des milliers de cyclistes de tous les âges prendront d'assaut les rues de la métropole. Cet événement est non seulement l'occasion pour certaines personnes de découvrir les plaisirs du vélo en ville, mais aussi une chance unique de découvrir la ville autrement. Je remercie d'ailleurs les organisatrices et organisateurs ainsi que les bénévoles qui font chaque année de cet événement un grand succès. »

- Christine Black, vice-présidente du comité exécutif et responsable de la famille, des personnes aînées, de la jeunesse, du sport et du loisir

« Le Tour la Nuit et le Tour de l'Île de Montréal sont des événements emblématiques qui jouent un rôle important dans le développement de la culture cyclable et le rayonnement de la métropole. Nous remercions la Ville de Montréal pour son soutien logistique essentiel, qui permet la tenue de ces rendez-vous rassembleurs année après année. »

- Jean-François Rheault, président-directeur général de Vélo Québec.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]; Justine Bérubé, conseillère en relations publiques et communication, Vélo Québec, 514 942-0743, [email protected]