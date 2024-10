Montréal donne le coup d'envoi à la modernisation d'envergure de l'aréna Saint-Louis

MONTRÉAL, le 17 oct. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal est heureuse d'annoncer que l'ensemble des installations de l'aréna Saint-Louis, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, sera modernisé afin d'assurer la pérennité du bâtiment et de réduire son empreinte environnementale. La patinoire, actuellement fermée, pourra ainsi être mise aux normes et rouvrir pour le plus grand bénéfice de la population.

Les travaux de mise aux normes de cet aréna incluront une série de mesures, telles que le remplacement du système de réfrigération au fréon par un nouveau système à l'ammoniac, le remplacement des équipements fonctionnant au gaz par des systèmes électromécaniques performants et la conversion du stationnement en espace vert résilient avec un bassin de rétention de surface pour les eaux pluviales. Cette mise aux normes permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et pourraient mener à l'obtention de la certification LEED Argent.

De plus, des travaux d'accessibilité universelle seront réalisés pour permettre l'accès universel tant au niveau du rez-de-chaussée qu'au niveau de la glace. Les travaux débuteront à l'automne 2024 et dureront 2 ans.

La Ville a attribué un contrat à l'entreprise Groupe Unigesco Inc. pour un projet estimé à un investissement total de 28,8 M$. Le projet s'inscrit dans le cadre du programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux de la Ville de Montréal. L'objectif est de moderniser les infrastructures, tout en éliminant les gaz nocifs pour l'environnement, contribuant ainsi à la lutte contre les changements climatiques, en plus d'offrir un milieu sain à la population. La Ville a déjà mis aux normes 30 arénas sur un réseau de 34 arénas ou complexes sportifs.

Citations

« En modernisant l'aréna Saint-Louis, nous faisons un pas significatif vers la durabilité environnementale et le bien-être communautaire. Ce projet permettra non seulement de réduire notre empreinte carbone, mais aussi de fournir un lieu de rassemblement sportif et de loisir pour les jeunes et les familles. Je suis impatiente de voir les bénéfices en matière d'activité physique que cet aréna apportera à tous les résidents du Plateau-Mont-Royal », a souligné la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest.

« La modernisation des installations comme l'aréna Saint-Louis est cruciale pour garantir des infrastructures sportives modernes, sécuritaires et écologiques pour l'ensemble des citoyennes et des citoyens. Les travaux permettront de créer un environnement plus sain et d'assurer une gestion efficace et durable du bâtiment. Cette mise aux normes est un investissement important qui témoigne de notre engagement à maintenir un réseau d'équipements à la hauteur des besoins de la population », a déclaré la responsable des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs au comité exécutif, Émilie Thuillier.

« Offrir des installations sportives de qualité aux Montréalaises et aux Montréalais est crucial pour encourager l'activité physique, essentielle à la santé et au bien-être de toutes et de tous. La Ville a déjà mis aux normes 30 arénas sur un réseau impressionnant de 34 complexes sportifs, et avec la modernisation de l'aréna Saint-Louis, nous renforçons une fois de plus notre engagement à offrir des espaces sécuritaires et inspirants pour que jeunes et adultes puissent bouger, s'épanouir et adopter un mode de vie sain », a souligné la vice-présidente du comité exécutif, responsable des sports et loisirs, d'Espace pour la vie, de la langue française et de l'Est de Montréal, Caroline Bourgeois.

« Ces rénovations nous permettront de redonner à la population du Mile End cet équipement sportif attendu depuis longtemps, comme nous nous y étions engagés. En plus de moderniser les systèmes de réfrigération, ces travaux seront aussi l'occasion d'améliorer l'accessibilité universelle de cette infrastructure et de rendre son aménagement plus résilient, en remplaçant son stationnement par un bassin de rétention des eaux pluviales. Je n'ai aucun doute que cette installation modernisée sera rapidement adoptée et appréciée par les personnes qui la fréquenteront », a déclaré le président du comité exécutif, responsable des finances et du développement économique et maire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, Luc Rabouin.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Béatrice Saulnier-Yelle, Attaché de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 354-8017, [email protected]; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]