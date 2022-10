Montréal déploie des mesures supplémentaires afin de protéger les résidences pour personnes aînées

MONTRÉAL, le 1er oct. 2022 /CNW Telbec/ - Pour la Journée internationale des personnes âgées, la Ville de Montréal salue le travail des arrondissements ayant adopté des modifications à leur règlement de zonage visant à protéger les résidences pour personnes aînées sur leur territoire : le Sud-Ouest, Lachine, Verdun, le Plateau-Mont-Royal, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et Ville-Marie. Ces nouveaux règlements interdisent les conversions de RPA en un autre type d'habitation, ce qui protégera directement les personnes aînées.

Les arrondissements de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Rosemont-La Petite-Patrie et Ahuntsic-Cartierville s'engagent également à adopter des réglementations locales en ce sens au cours de l'automne.

Fruit d'un appel à l'action de la Ville centre, ces actions concrètes ajoutent une protection supplémentaire qui permettent de préserver l'offre de résidences pour personnes aînées dans la métropole et les soins de santé qui y sont offerts.

« Nous avons tous été choqués de voir des personnes aînées menacées d'être privées de services de santé dans leur lieu de résidence. Même si les résidences pour personnes aînées relèvent du gouvernement du Québec, il était essentiel pour notre administration de développer des nouveaux outils pour protéger ces milieux de vie. Ce qui fait la force de nos quartiers, c'est la mixité, à laquelle contribuent directement les aîné-es. En interdisant les conversions de ces bâtiments, nous souhaitons assurer aux aîné-es des soins de santé de proximité, de la stabilité et une vie de quartier auxquels ils aspirent. Aucun arrondissement ne devrait se priver de ce nouvel outil. Il en va de la qualité des personnes aînées partout à Montréal », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Ayant à cœur le bien-être des personnes aînées, Montréal veut s'assurer d'y contribuer en protégeant leur milieu de vie. Nous sommes fiers que plusieurs arrondissements s'engagent à protéger les résidences pour personnes aînées et à interdire leur conversion. Ce nouveau règlement vient appuyer les autres initiatives prises par notre administration pour protéger le parc locatif et protéger l'abordabilité de celui-ci pour l'ensemble de la population », a ajouté Robert Beaudry, responsable de l'urbanisme, de la participation citoyenne et de la démocratie au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Dans la continuité des actions déployées par Montréal pour protéger les résidences pour personnes aînées, rappelons que le conseil municipal a également adopté une motion en août dernier, demandant au gouvernement du Québec de décréter un moratoire d'un an sur la décertification et le changement d'affectation des Résidences privées pour aîné-es sur le territoire montréalais.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Marikym Gaudreault, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif de Montréal, 438 925-0884, [email protected]; Renseignements : Division des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]