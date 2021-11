Montréal décerne deux prix d'excellence en arts visuels : Découvrez les lauréats 2021 du prix Pierre-Ayot et du prix Louis-Comtois

MONTRÉAL, le 26 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal, en collaboration avec l'Association des galeries d'art contemporain (AGAC), a remis le prix Pierre-Ayot et le prix Louis-Comtois au cours d'une soirée animée par le comédien et metteur en scène wendat Charles Bender. Ces deux prix d'excellence en arts visuels, dotés respectivement d'une bourse de 5 000 $ et de 7 500 $, mettent en valeur le potentiel d'avenir de jeunes créateurs montréalais et reconnaissent la pratique d'artistes qui se sont distingués à Montréal au cours des 15 dernières années.

Le prix Pierre-Ayot, dont on célèbre le 25e anniversaire, souligne la qualité de la production des artistes de 35 ans et moins. Il est attribué cette année à Myriam Dion. À travers un travail minutieux de découpage de papiers journaux au couteau X-Acto, elle remet en question la notion du temps et donne une nouvelle représentation de l'actualité.

L'artiste Nadia Myre remporte, quant à elle, le prix Louis-Comtois, qui reconnaît un artiste s'étant distingué depuis les 15 dernières années et qui souligne la qualité de sa production dans le domaine de l'art contemporain à Montréal. Artiste algonquine interdisciplinaire, membre de la Première Nation Kitigan Zibi Anishinabeg, Nadia Myre explore la politique d'appartenance en la positionnant dans un cadre de résistance et de résilience autochtone.

« La Ville est fière d'encourager les artistes en arts visuels, tant chez la relève que chez les artistes dont la carrière est établie. L'expérience démontre que ce type de reconnaissance a un impact bien réel pour la carrière des finalistes et des lauréats. Il suffit de consulter la liste des lauréats des années précédentes pour s'en convaincre », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Année après année, une œuvre réalisée par chaque lauréat vient enrichir la Collection municipale d'œuvres d'art. Ces prix démontrent concrètement la vitalité créative de notre métropole culturelle. Je salue la riche collaboration que nous entretenons avec notre partenaire, l'Association des galeries d'art contemporain (AGAC) pour l'attribution de ces prix », a ajouté Ericka Alneus, responsable de la culture et du patrimoine au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Des prix à la mémoire de Pierre Ayot et Louis Comtois

Pierre Ayot (1943-1995) est un artiste multidisciplinaire qui a travaillé aussi bien la photographie, la sérigraphie, la sculpture, l'installation, que la vidéo. En 1966, il fonde GRAFF, un centre de recherche, de production et de diffusion de l'art contemporain à Montréal. Il a aussi fait carrière comme professeur à l'UQAM. Le Prix Pierre-Ayot a été créé en 1996 par la Ville de Montréal en partenariat avec l'Association des galeries d'art contemporain (AGAC).

Peintre canadien reconnu internationalement, Louis Comtois (1945-1990) est un artiste réputé pour son travail sur l'abstraction. Il participe à des expositions de 1968 à 1990 au Canada, en France et aux États-Unis. Le Prix Louis Comtois a été créé en 1991 par l'Association des galeries d'art contemporain (AGAC).

Le jury des prix Pierre Ayot et Louis Comtois 2021 était composé de :

Ji-Yoon Han , chercheure, auteure et commissaire indépendante ;

, chercheure, auteure et commissaire indépendante ; Pablo Rodriguez , chercheur indépendant ;

, chercheur indépendant ; Bénédicte Ramade, historienne de l'art, critique et commissaire d'exposition indépendante ;

Richard-Max Tremblay , artiste lauréat du prix Louis-Comtois 2003 ;

, artiste lauréat du prix Louis-Comtois 2003 ; Jean-Michel Quirion , directeur du centre d'artistes AXENÉO7, auteur et commissaire indépendant.

