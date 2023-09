Montréal consolide le Grand parc de l'Ouest à Sainte-Anne-de-Bellevue et y développe un nouveau lien cyclable

MONTRÉAL, le 12 sept. 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal procédera à l'achat de deux terrains vacants situés dans la municipalité de Sainte-Anne-de-Bellevue, au nord de l'autoroute 40 et à l'ouest du chemin de l'Anse-à-l'Orme. Cette acquisition, au coût de 150 000 $, viendra officialiser la transaction entre les deux municipalités qui a mené à la construction du nouveau lien cyclable de 1,1 km.

Le nouveau tronçon cyclable situé dans le prolongement de la rue Grenier, entre la rue Daoust et le chemin de l'Anse-à-l'Orme, à Sainte-Anne-de-Bellevue, a été complété et inauguré la semaine dernière pour permettre d'accéder au Grand parc de l'Ouest.

Les deux terrains acquis aujourd'hui s'ajoutent à ceux déjà achetés par la Ville depuis la création du parc en 2019 et qui totalisent plus de 200 hectares, dans le but de consolider le territoire du Grand parc de l'Ouest. Le Grand parc de l'Ouest regroupe les cinq parcs-nature de l'ouest de l'île de Montréal : l'Anse-à-l'Orme, le Bois-de-L'Île-Bizard, le parc agricole du Bois-de-la-Roche, le Cap-Saint-Jacques et les Rapides-du-Cheval-Blanc, en plus de différents secteurs d'intérêt répartis sur les territoires des arrondissements et des villes liées. Avec plus de 3 000 hectares (30 km²) de superficie, le parc a le potentiel pour devenir le plus grand parc municipal du Canada.

« C'est avec enthousiasme que nous voyons aujourd'hui le réseau cyclable de Sainte-Anne-de-Bellevue se développer. En offrant des options de transport actif partout sur l'île, nous nous assurons aussi que toutes les Montréalaises et tous les Montréalais puissent faire le choix de la mobilité active dans leur quotidien. Grâce à l'acquisition de ces deux terrains, nous pourrons créer des liens de mobilité active sur le territoire du Grand parc de l'Ouest et ainsi faciliter les déplacements de tous les types d'usagers, les rendant plus sécuritaires et agréables », a déclaré Sophie Mauzerolle, membre du comité exécutif.

« Nous avons ainsi développé un nouvel accès sécuritaire au Grand parc de l'Ouest qui deviendra un incontournable pour les résidents de Pierrefonds-Roxboro, mais aussi pour tous les résidents de l'Ouest de l'île de Montréal et des environs », a ajouté Dimitrios Jim Beis, maire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

« La nouvelle piste multifonctionnelle bonifie le réseau cyclable déjà présent sur le territoire de la Ville. En plus de favoriser le transport actif, ce nouveau tronçon a pour objectif de mettre en valeur les milieux naturels adjacents », a ajouté Paola Hawa, maire de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue.

