Montréal célèbre les lauréates et lauréats des Prix de la langue française 2025

MONTRÉAL, le 2 sept. 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal annonce les noms des personnes et organisations lauréates dans le cadre de la remise des Prix de la langue française de Montréal. Créés en 2022, ces prix de reconnaissance sont destinés aux personnes et aux groupes dont les initiatives ont contribué de manière importante au rayonnement du français à Montréal, dans toutes les sphères d'activité et dans tous les milieux montréalais. Les prix récompensent les initiatives réalisées au cours des deux dernières années.

« À Montréal, métropole francophone des Amériques, nous avons le privilège de porter haut les couleurs d'une langue vivante, inclusive et rassembleuse. Les Prix de la langue française célèbrent des initiatives qui renforcent notre identité culturelle et notre cohésion sociale. Cette année encore, les candidatures reçues témoignent de la richesse et de la diversité des engagements citoyens. Notre ville se distingue par son ouverture, son esprit d'innovation et son sens communautaire, et c'est grâce à un engagement comme celui des lauréates et des lauréats que le français continue de rayonner dans toutes les sphères de notre vie collective », a déclaré la mairesse Valérie Plante.

L'édition actuelle est présidée par madame Catherine Éthier, auteure, chroniqueuse et animatrice. Voici les lauréats et lauréates pour chacune des quatre catégories :

Prix Provoquer la passion

Ce prix reconnaît la contribution exceptionnelle d'une Montréalaise ou d'un Montréalais qui, dans le cadre de ses fonctions ou à titre bénévole, transmet l'amour de la langue française en la plaçant au cœur de ses actions. La personne lauréate est :

Mme Lorie Valente

Pour avoir transmis, depuis 1977, par son dévouement exemplaire dans les classes d'accueil, l'amour de la langue française à des centaines d'enfants issus de l'immigration.

Prix Œuvrer ensemble

Ce prix célèbre un groupe (organisme à but non lucratif, entreprise ou regroupement citoyen) ayant contribué à mettre en valeur la langue française dans sa mission principale ou dans le cadre d'un projet particulier. L'organisation lauréate est :

La Maison Théâtre

Pour « Bienvenue au théâtre ! », qui offre aux jeunes personnes nouvellement arrivées la chance de découvrir la richesse de la langue française et de la culture québécoise par un premier contact avec les arts vivants québécois, depuis 2019.

Prix Faire rayonner

Cette distinction vise à souligner la contribution exceptionnelle d'une Montréalaise ou d'un Montréalais au rayonnement de la langue française au sein de la Francophonie, à l'échelle nationale ou internationale. La personne lauréate est :

M. Stéphane Edmond

Pour la création et publication des guides pédagogiques ABC TEFAQ et ABC TEF, qui contribuent de manière remarquable à la vitalité de la langue française et à son rayonnement à l'échelle internationale.

Prix S'investir pour l'avenir

Décerné à une personne de 35 ans et moins, ce prix reconnaît les formes émergentes et l'implication des jeunes Montréalaises et Montréalais à la valorisation de la langue française. Cette année, le prix est remis à ces deux personnes lauréates :

Mme Naba Ahsan Alvalla et M. Abrar Mahmud Alvalla

Pour l'initiative « Pâtes et Parle », qui valorise l'apprentissage du français dans un contexte convivial et ludique et qui contribue à renforcer le sentiment d'appartenance des personnes nouvellement arrivées et des personnes allophones à la culture francophone.

« Les parcours inspirants des lauréates et des lauréats nous rappellent que chaque personne, chaque organisation peut contribuer à la promotion et à la valorisation du français dans sa communauté. Ces prix mettent en lumière des gestes concrets et porteurs de sens qui font du français une langue pleinement ancrée dans le quotidien des Montréalaises et des Montréalais. Je tiens à féliciter chaleureusement les récipiendaires pour leur impact positif dans notre ville. Ensemble, continuons à célébrer et à faire rayonner notre belle langue française, véritable pilier de notre identité et de notre communauté », a poursuivi la responsable de la langue française au comité exécutif, Caroline Bourgeois.

« Les lauréates et lauréats ont en commun leur amour du français et leur souhait de redonner à leur société d'accueil en faisant aimer la langue qui nous unit. À travers leurs actions, ils font de la langue française un vecteur de lien social, d'appartenance et de créativité. Le français n'est pas seulement au cœur de notre société, il en est aussi l'ancrage. En partageant leur amour de la langue, nos récipiendaires contribuent à enraciner durablement les nouvelles générations et les personnes nouvellement arrivées dans la culture montréalaise et québécoise. C'est pour faire connaître et diffuser ces initiatives que le Bureau de la langue française soutient et organise ces prix depuis 3 ans », a exprimé la directrice du Bureau de la langue française de la Ville de Montréal, Aurélie Arnaud.

Sous la présidence d'honneur de l'auteure, chroniqueuse et animatrice Catherine Éthier, un jury composé de personnes ayant contribué à la promotion et à la valorisation de la langue française dans leur domaine d'expertise a effectué l'évaluation des candidatures. Le jury était constitué de :

Madame Dominique Gazo , directrice des bibliothèques, Service de la culture, Ville de Montréal;

, directrice des bibliothèques, Service de la culture, Ville de Montréal; Monsieur Sylvain Scott , co-directeur, Théâtre Le Clou (et organisme récipiendaire d'un prix lors de l'édition précédente);

, co-directeur, Théâtre (et organisme récipiendaire d'un prix lors de l'édition précédente); Madame Maty Diop, commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques, Ville de Montréal;

Monsieur Randy Legault-Rankin , commissaire aux relations avec les peuples autochtones, Ville de Montréal;

, commissaire aux relations avec les peuples autochtones, Ville de Montréal; Monsieur Zéphyr Bielinski, membre relève.

« Je suis profondément touchée de vous avoir lus, et j'applaudis chacune de vos initiatives, chacun de vos souffles, mus par le désir de se comprendre. De s'accueillir. Prendre avec soi. Dans ses bras. Sous son aile. Que les bottes soient dans le bain, dans une classe, un restaurant, de l'autre côté de l'Atlantique ou dans le terroir, elles dansent sur les plus beaux airs, des airs qui me rendent immensément fière d'être Montréalaise », a partagé Catherine Éthier, présidente d'honneur du jury, auteure, chroniqueuse et animatrice.

Chroniqueuse, autrice et animatrice au verbe festif, Catherine participe de 2017 à 2019 à Esprit Critique, où elle se fait un plaisir de critiquer tout en se faisant un devoir de faire rosir les joues de Marc Cassivi. Elle vient, ici et là, collaborer à l'émission On va se le dire et Bonsoir Bonsoir. En janvier 2020, elle co-anime l'émission Une heure unique de radio avec Chantal Lamarre, présentée sur les ondes d'ICI Première. Elle est une collaboratrice hebdomadaire aux émissions Tout un matin et L'huile sur le feu. Depuis peu, nous pouvons également la voir à l'animation de l'émission Kébec à Télé-Québec.

Sinon, Catherine a aussi étudié en biochimie et en publicité, univers dans lequel elle a travaillé en tant de conceptrice-rédactrice pendant quelques années avant de constater que le bonheur ne résidait, hélas, pas dans la rédaction d'une pub de Kotex. Elle est aujourd'hui la fière marraine du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale. En 2022, elle publie son premier roman Une femme extraordinaire.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]