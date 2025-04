Aire commune dévoile l'Espace solaire du Parc olympique: la première place publique extérieure du Québec entièrement alimentée à l'énergie solaire

Aire commune s'apprête à aménager l'Espace solaire : la première place publique au Québec entièrement alimentée par l'énergie solaire. Ce nouvel espace offrira des bancs et des zones de travail avec Wi-Fi haute vitesse et prises électriques, intégrés dans un aménagement paysager soigné. Un lieu pensé pour travailler en plein air et se détendre, grâce à des infrastructures intelligentes et durables - pour profiter de la belle saison avec une conscience aussi verte que le feuillage d'été.

« L'Espace solaire est un lieu où l'innovation et l'audace se rencontrent pour créer un environnement unique et durable, tant pour les citoyens de l'est de Montréal que pour les visiteurs. Avec ce projet, nous transformons le Parc olympique en un lieu inspirant, où les Montréalais peuvent travailler, se détendre et s'épanouir. Je suis très fière d'octroyer la somme de 800 000 $, issue de la Mesure de l'est; un investissement qui démontre, encore une fois, son effet de levier majeur », se réjouit Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Avec la venue de l'Espace solaire, notre Parc urbain public poursuit sa transformation afin de répondre toujours plus aux besoins contemporains de nos visiteurs et contribuer à l'effervescence du secteur. Cette installation extérieure permanente illustre parfaitement notre vision d'avenir pour le Parc olympique: un lieu vivant, accessible et doté d'un aménagement durable au bénéfice de l'expérience des visiteurs. », ajoute Joëlle Brodeur, présidente-directrice générale, Parc olympique

Un projet structurant pour dynamiser l'est de Montréal

Ce projet de mobilier urbain alimenté à l'énergie solaire s'inscrit dans le cadre de la mesure d'aide financière de 23 millions de dollars pour revitaliser l'est de Montréal. Proposition concrète et structurante, l'Espace solaire favorisera l'attractivité et la vitalité du secteur en ayant un impact concret sur l'amélioration de ses milieux de vie. Imaginée par Aire commune, cette ambitieuse initiative s'adressant aux travailleur•euses, résident•es et visiteur•euses est soutenue par le Gouvernement du Québec en collaboration avec le Parc olympique et Sunbird Énergie.

« L'Espace solaire du Parc olympique marque une étape clé pour Aire commune: notre première place publique permanente à Montréal. Ce projet incarne notre vision de développer des espaces structurants, durables et accessibles. En intégrant pleinement l'énergie solaire dans le design, nous démontrons qu'il est possible d'allier innovation, convivialité et transition énergétique. » - Philippe Pelletier, cofondateur d'Aire commune.

L'énergie solaire en pleine croissance au Québec

L'énergie solaire est de plus en plus célébrée et connaît une croissance exponentielle à travers le monde, mais demeure encore sous-utilisée au Québec. Renouvelable, elle est toutefois appelée à jouer un rôle crucial dans la transition énergétique de la province : notre taux d'ensoleillement est bien meilleur que celui de l'Allemagne - qui est pourtant le pays européen le mieux équipé en panneaux solaires - et Hydro-Québec a récemment lancé deux appels d'offres afin d'ajouter 300 MW d'énergie solaire à son réseau d'ici le 31 décembre 2029. En devenant le premier espace public entièrement alimenté par l'énergie solaire au Québec, l'Espace solaire du Parc olympique deviendra une vitrine exceptionnelle pour les capacités et le potentiel de cette solution pérenne et verte.

« Le projet de l'Espace solaire du Parc olympique représentait une belle occasion pour nous de démontrer, à petite échelle, l'importance du rôle que les infrastructures devront jouer dans la transition énergétique. Plus qu'une vitrine technologique, ce projet illustre concrètement comment l'autoproduction solaire, le stockage d'énergie et une gestion intelligente de la puissance peuvent permettre de soutenir les efforts de transition énergétique de la province. », renchérit Simon Lafleur, fondateur et président de Sunbird Énergie.

L'Espace solaire constitue une expansion du réseau d'espaces de travail extérieur Îlots d'été dans l'est de Montréal - une opportunité pour le secteur de se connecter à ce projet signature qui a fait ses preuves. Déployé dans plus d'une dizaine arrondissements, ce réseau peut compter jusqu'à une quarantaine d'emplacements à travers la métropole, attirant depuis 2021 plus de 300 000 visiteurs et générant plus de 3,5 millions de dollars en retombées économiques.

Le Parc olympique occupe une position symbolique en tant que porte d'entrée de l'est de Montréal - un secteur populaire en pleine effervescence au cœur de la métropole. Aire commune propose de renforcer ce statut singulier grâce à un projet concret parfaitement aligné avec les objectifs de développement du Parc olympique et du gouvernement du Québec ainsi que les recommandations formulées par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) dans un rapport publié en 2019. En transformant un espace extérieur peu hospitalier en une place publique innovante, l'Espace solaire profitera aux 45 000 résidents de Mercier-Hochelaga- Maisonneuve, au million de visiteur•euses annuel•les et aux 2000 employé•es du Quartier olympique.

Cet été, passez au Parc olympique - et laissez le soleil s'occuper de vous!

