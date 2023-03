Montréal célèbre la Journée internationale de la Francophonie

MONTREAL, le 20 mars 2023 /CNW/ - En cette Journée internationale de la Francophonie, Montréal rappelle l'importance de faire rayonner la langue française. En tant que première ville francophone d'Amérique, elle fait de son action au sein de la Francophonie l'une des priorités de son action à l'international, notamment par son engagement au sein de réseaux francophones et auprès d'autres villes et partenaires de langue française. Montréal abrite également plusieurs acteurs de la Francophonie, comme l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), TV5 et l'Observatoire de la Francophonie économique (UdeM). Ceux-ci permettent de positionner Montréal comme actrice importante de la promotion du français et nous rappellent que nous appartenons à un réseau de plus de 320 millions de francophones à travers le monde !

« La Journée internationale de la Francophonie est une occasion de souligner notre amour pour la langue française, mais aussi l'importance de la faire rayonner ici et à l'international. Le français distingue la Ville de Montréal, qui est la seule métropole francophone en Amérique du Nord, c'est une richesse indéniable, que nous devons protéger et valoriser. Célébrons le français, source de notre culture, une culture de partage, d'ouverture et de créativité », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Montréal mobilisée pour le rayonnement de la langue française

Montréal a récemment ajouté la responsabilité de la langue française au comité exécutif et a créé un poste de commissaire à la langue française, une première dans l'histoire de la métropole. En 2021, la Ville a lancé son premier Plan d'action en matière de valorisation de la langue française , l'inscrivant dans le plan stratégique de la Ville de Montréal. En 2022, la Ville a créé les prix de reconnaissance annuels en valorisation de la langue française. La première remise de ces prix aura lieu le 29 mars, pendant le mois de la Francophonie. Les efforts et les projets mis en place par la Ville de Montréal prennent diverses formes et atteignent autant les jeunes et les entreprises que les nouveaux arrivants et les employés de la métropole. Ces actions auront un impact certain pour le rayonnement du français.

Comité de valorisation de la langue française

La Ville de Montréal a mis en place, en mars 2022, un comité de valorisation de la langue française, présidé par Mme Louise Harel et composé de bénévoles francophones et francophiles issus de milieux divers. La Ville accueille d'ailleurs aujourd'hui le rapport de recommandations de ce comité. Les élus prendront acte des recommandations du rapport et étudieront leur application au sein des services et des instances de la Ville.

« C'est avec enthousiasme que nous prenons connaissance des recommandations du Comité. Avec ce rapport, le Comité de la Ville de Montréal sur la langue française propose des solutions concrètes permettant d'implanter une approche transversale du français dans la Ville, de valoriser la langue française dans la métropole et à l'international et de favoriser l'exemplarité en matière d'application de la Charte de la langue française. Nous allons prendre le temps d'analyser l'ensemble des recommandations et y donner suite ultérieurement », a affirmé Dominique Ollivier, présidente du comité exécutif, responsable des finances, des ressources humaines, des relations gouvernementales, de la lutte au racisme et aux discriminations systémiques et de la langue française.

« Je tiens à remercier mes collègues, membres du Comité, qui se sont attelés à la tâche avec dévouement dans la dernière année, afin de proposer des mesures originales pour stimuler l'usage de la langue française. Nous transmettons le fruit de ce travail avec nos premières recommandations. Nous espérons qu'elles permettront à Montréal de renforcer son identité de métropole francophone des Amériques aux multiples niveaux de son développement », a ajouté Louise Harel, présidente du Comité de la Ville de Montréal sur la langue française.

Pour consulter le rapport du Comité de la Ville de Montréal sur la langue française, cliquez ici .

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

