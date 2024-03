Montréal célèbre l'important recul du plastique à usage unique à l'occasion du premier anniversaire de son règlement

MONTRÉAL, le 18 mars 2024 /CNW/ - Implanté depuis un an, le Règlement montréalais interdisant le plastique à usage unique dans les commerces alimentaires et les restaurants connaît un important succès et il sert maintenant de modèle ailleurs au Québec. La Ville de Montréal est heureuse de constater que 92 % des établissements inspectés ont opté pour des contenants et de la vaisselle plus écologiques. Cette excellente nouvelle contribue directement à la réduction des déchets à la source dans la métropole.

« Montréal a l'ambition de tracer la voie et d'être un véritable précurseur en matière de transition écologique au Québec. Je me réjouis de constater que nos efforts portent fruits et que plusieurs autres municipalités empruntent le même chemin vers un avenir plus vert. Seulement un an après son entrée en vigueur, notre ambitieux règlement est un vif succès et confirme que le virage vers le zéro déchet de la métropole est bien entamé. C'est surtout une réussite collective, car on ne serait pas là où on en est aujourd'hui sans la collaboration des commerçants montréalais qui ont, eux aussi, à cœur la réduction de notre empreinte écologique. Je tiens à les remercier d'avoir adopté ce changement d'habitude, qui contribue aussi à garder notre ville propre et verte. Il était crucial pour notre équipe de s'assurer d'accompagner, en amont, nos petits commerces particulièrement, avec une approche progressive pour assurer le succès de cet important virage. Le résultat est là! Sur le terrain, depuis plusieurs mois, on voit que le plastique à usage unique quitte nos établissements alimentaires. C'est un succès collectif qui dépasse maintenant les frontières de la métropole », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Une approche progressive qui porte fruit

Plus d'un an avant l'entrée en vigueur du règlement, la Ville de Montréal a mené une campagne d'information auprès des restaurants et des commerces alimentaires et a mis en place le service de soutien Affaires Montréal. Pour les aider dans la transition, la Ville soutient aussi le Guichet unique pour la transition alimentaire, qui propose, entre autres, un répertoire des solutions de rechange aux articles interdits , un guide d'aide à la mise en place de solutions réutilisables , ainsi qu'un accompagnement individualisé à moindre coût par un expert de la transition alimentaire. La Ville soutient aussi l'initiative Contenant ÉCO de l'Association des Sociétés de développement commercial de Montréal, qui propose un accompagnement gratuit des commerces alimentaires pour les aider à implanter des contenants réutilisables, et ainsi, réduire leurs emballages à usage unique.

« Nos sites d'enfouissement arrivent à pleine capacité. En plus d'être une nuisance visuelle, les plastiques laissent une empreinte écologique lourde dans nos rues commerciales, nos parcs et nos quartiers. Nous n'avons plus le choix, collectivement, d'accélérer la réduction à la source. Le succès du virage que nous avons entamé il y a maintenant un an témoigne parfaitement de la force d'un mouvement collectif. Je suis fière du résultat auquel nous sommes parvenus, qui semble déjà inspirer d'autres municipalités québécoises à suivre le pas, ce qui nous motive à redoubler d'efforts. J'encourage également les Montréalaises et les Montréalais à poursuivre leurs bonnes habitudes en favorisant l'utilisation d'articles réutilisables et en disant non aux articles à usage unique », a souligné la responsable de la transition écologique et de l'environnement au comité exécutif, Marie-Andrée Mauger.

« Les résultats parlent. La mesure implantée par de la ville de Montréal est un accomplissement majeur qui témoigne de la force d'un effort collectif. Je remercie les citoyens, les commerces et les institutions qui ont adopté ce changement avec toutes les exigences que cette transition a pu demander. Je salue également le leadership de la métropole qui a su se positionner à l'avant garder à un moment où les Nations Unies consacrent une large consultation à la mise en place d'un cadre règlementaire global visant à lutter contre la prolifération du plastique dans le monde. Cette réussite montréalaise est l'occasion pour RECYC-QUÉBEC de réaffirmer que sa mission d'accompagnement est plus que jamais essentielle. Nous continuerons à soutenir toutes les initiatives opérationnelles et réglementaires afin d'encourager d'autres municipalités à emboîter le pas pour un Québec plus vert et plus durable. » - Emmanuelle Géhin, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC.

« Après un an de collaboration avec les commerces dans la réduction des emballages à usage unique, l'ASDCM constate avec satisfaction l'intérêt manifesté par ces derniers pour les solutions de contenant réutilisable proposées. Toutefois, il reste encore du travail à faire sur le terrain en matière d'accompagnement pour maintenir l'implication active des commerçants et en sensibilisation pour encourager la participation des consommateurs. Nous sommes sur la bonne voie, mais il est crucial que chacun continue à jouer son rôle afin de pérenniser nos actions et réduire l'impact environnemental de nos artères », a affirmé Sébastien Ridoin, directeur général de l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal (ASDCM).

« La Ville de Montréal a su relever avec brio le défi de bannir certains types de produits à usage unique sur son territoire, les résultats obtenus sont là pour en témoigner. Souhaitons maintenant que cet exercice soit suivi par de nombreuses autres municipalités et incite également le gouvernement du Québec à aller de l'avant dans cette direction », a mentionné Denis Blaquière, président du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets (FCQGED).

« Avec des outils en ligne pratico-pratiques, tels que le Répertoire des emballages et contenants et le Guide sur le réutilisable, le Guichet unique pour la transition alimentaire remplit l'une de ses missions : aider les restaurants et les commerces alimentaires dans leurs changements de pratiques. De savoir que le succès est au rendez-vous, un an après la mise en place du règlement montréalais, et que nous y participons directement en proposant des solutions alternatives, est une grande fierté. Cela nous motive pour poursuivre dans ce sens! Bravo aux restaurants et aux commerces qui mettent le cap sur cette nécessaire transition et merci à la Ville pour son soutien », a affirmé Sophie Suraniti, co-coordonnatrice du Guichet unique pour la transition alimentaire (GUTA).

« Équiterre se réjouit des résultats obtenus après une année de mise en œuvre du bannissement des articles à usage unique en plastique, et tient à souligner le leadership de la Ville de Montréal dans ce dossier! Nous souhaitons vivement que le gouvernement du Québec s'en inspire pour que ces pratiques soient appliquées sur tout le territoire afin d'en augmenter l'impact », a conclu Amélie Côté, analyste en réduction à la source chez Équiterre.

