Montréal annonce les finalistes du Prix Pierre-Ayot et du Prix Louis-Comtois

MONTRÉAL, le 16 nov. 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal est fière d'annoncer les finalistes du Prix Pierre-Ayot et du Prix Louis-Comtois 2023.

La Ville de Montréal et l'Association des galeries d'art contemporain (AGAC) remettront conjointement pour une 27e année le Prix Pierre-Ayot, doté d'une bourse de 5 000 $, visant à promouvoir l'excellence de la nouvelle création en arts visuels à Montréal, à soutenir les artistes en début de carrière et à reconnaître l'effort des diffuseurs qui en présentent les œuvres. Les finalistes sont Alexia Laferté Coutu, Mara Eagle et Joyce Joumaa.

De plus, la Ville et l'AGAC remettront, pour une 32e année, le Prix Louis-Comtois, doté d'une bourse de 7 500 $, soulignant la qualité de la production d'un artiste en art contemporain depuis les 15 dernières années à Montréal. Les finalistes pour ce prix sont Sylvie Cotton, Nelson Henricks et Dawit L. Petros.

La cérémonie de remise de prix aura lieu le 1er décembre 2023. Pour en savoir davantage sur les finalistes et les prix, visitez le montreal.ca .

« C'est une grande fierté pour notre administration de pouvoir reconnaître l'excellence en arts visuels. Il s'agit d'un engagement indéfectible qui s'inscrit dans l'esprit de notre Politique de développement culturel. Cette remise de prix démontre également concrètement la vitalité créative de notre métropole culturelle. Dans cet esprit de soutien, la Ville fera l'acquisition d'une œuvre de chacun des lauréats, qui viendront enrichir la Collection municipale d'œuvres d'art », a souligné la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif, Ericka Alneus.

« L'AGAC salue la Ville de Montréal pour cet engagement important envers nos créateurs. Cette volonté forte de placer l'art actuel et les artistes d'ici au cœur de la Collection municipale est essentielle. Les prix d'excellence représentent non seulement une reconnaissance et un soutien, mais parfois même un tremplin pour passer à une autre étape de leur carrière », a ajouté Julie Lacroix, directrice de l'Association des galeries d'art contemporain.

Ces deux prix comprennent l'acquisition par la Ville de Montréal d'une œuvre des lauréats pour la Collection municipale d'œuvres d'art. Ils incluent également un cachet d'exposition de 2 500 $ par lauréat lié à la promotion et l'organisation d'une exposition individuelle sur le territoire montréalais.

