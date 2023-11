Montréal annonce les finalistes du Prix François-Houdé 2023

MONTRÉAL, le 20 nov. 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal, en collaboration avec le Conseil des métiers d'art du Québec (CMAQ), annonce les finalistes du Prix François-Houdé 2023, remis à un artisan ou à une artisane professionnelle en métiers d'art en début de carrière.

Pour cette 27e remise, le jury, composé de 5 professionnels en métiers d'art, a sélectionné ces 11 finalistes parmi les candidatures reçues :

Charlie Larouche-Potvin , souffleur de verre;

, souffleur de verre; Dylan Duchet , artiste verrier;

, artiste verrier; Eve-Marie Laliberté, céramiste;

Harry Warshaw , joaillier;

, joaillier; Jeanne Letourneau, artiste verrier;

Jérémie St-Onge, souffleur de verre;

Mélina Schoenborn, céramiste;

Sophie Gailliot et Richard Pontais de l'Atelier C.U.B, gainière et ébéniste;

et Richard Pontais de l'Atelier C.U.B, gainière et ébéniste; Thing-Fen Chin, joaillière orfèvre;

Vivi Lamarre , joaillière ébéniste;

, joaillière ébéniste; William Parent-Senez , luthier.

« Nous sommes très heureux de poursuivre, depuis plus de 25 ans, notre collaboration avec le Conseil des métiers d'art du Québec et La Guilde. Le Prix François-Houdé honore les artisans et les artisanes dont le travail contribue, de façon exceptionnelle, à l'essor de l'industrie des métiers d'arts à Montréal et au Québec. Au fil des ans, le prix a récompensé et promu des centaines d'artisans et d'artisanes et a contribué à la mise en valeur de leurs créations. Grâce à ce prix, la transmission d'une passion aux générations futures est assurée », a déclaré la responsable de la culture et du patrimoine au sein du comité exécutif, Ericka Alneus.

Le Prix François-Houdé

Le Prix François-Houdé a pour but de promouvoir l'excellence de la nouvelle création montréalaise en métiers d'art et de favoriser la diffusion d'œuvres des jeunes artisans créateurs. Assorti d'une bourse de 5 000 $, il souligne la facture remarquable des créations et leur apport original à l'exercice d'un métier d'art relié à la transformation du bois, du cuir, des textiles, des métaux, du verre, de la céramique, du papier ou d'autres matières, tout en reconnaissant leur maîtrise des techniques exploratoires propres à leur discipline. Comme lors des années antérieures, la Ville de Montréal fera l'acquisition d'œuvres choisies parmi les créations des finalistes. Rappelons que le prix a été nommé à la mémoire de François Houdé, qui fut un sculpteur verrier de réputation internationale et cofondateur du Centre des métiers du verre du Québec.

La remise du Prix François-Houdé aura lieu le vendredi 1er décembre 2023, à l'hôtel de ville de Montréal. L'exposition des œuvres des finalistes de cette année ainsi que du lauréat du Prix 2022, le souffleur de verre David Frigon-Lavoie, est organisée par le CMAQ en collaboration avec La Guilde et y sera présentée du 23 novembre au 4 février 2024. Le vernissage de l'exposition aura lieu le 23 novembre à la galerie, située au 1 356, rue Sherbrooke Ouest.

Pour en savoir plus sur les finalistes ainsi que leurs œuvres, cliquez ici.

