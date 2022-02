Montréal annonce la répartition de l'enveloppe de 5 M$ dédiée à la prévention de la violence chez les jeunes et la sécurité urbaine

MONTRÉAL, le 24 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Agissant pour prévenir la violence auprès des jeunes et pour offrir à la population des milieux de vie sécuritaires et de qualité, la Ville de Montréal investit 5 M$ dès 2022 dans le budget de son Service de la diversité et de l'inclusion sociale (SDIS). Ce soutien financier majeur et récurrent permettra à la Ville de consolider les actions en prévention de la violence chez les jeunes et en sécurité urbaine partout sur son territoire et d'appuyer ses partenaires communautaires dans la réalisation de projets concrets qui améliorent la qualité de vie des Montréalaises et des Montréalais. En 2022, plus de 92 % du budget sera consacré aux organismes communautaires, en actions locales et régionales, principalement par le biais des arrondissements.

Au total, 2 855 000 $ sont investis dans le Programme de prévention de la violence commise et subie chez les jeunes. La bonification annoncée aux arrondissements du nord-est au printemps 2021 est maintenue et tous les arrondissements admissibles au programme voient leur budget augmenté. Par ailleurs, une aide financière de 500 000 $ du ministère de la Sécurité publique (MSP) vient renforcer le programme, qui se déploie actuellement dans 11 arrondissements.

Ensuite, 1 540 000 $ sont investis pour soutenir l'Action citoyenne et communautaire en sécurité urbaine, communément appelé Tandem, afin d'assurer une réponse de proximité aux besoins des citoyennes et des citoyens. Ainsi, les 19 arrondissements de la métropole bénéficient d'une hausse significative de leur budget dédié aux initiatives locales de leurs partenaires pour accroître la sécurité dans tous les quartiers.

En bonifiant les budgets dédiés à ces deux programmes, les organismes communautaires auront des ressources financières supplémentaires pour poursuivre leur travail essentiel, mettre sur pied des projets susceptibles de changer la trajectoire de nombreux jeunes plus vulnérables et renforcer la sécurité dans les milieux de vie. Les organismes communautaires sont en première ligne pour faire de la prévention, soutenir les jeunes et les personnes les plus vulnérables de nos communautés, créer des liens et briser l'isolement social.

« La sécurité des Montréalaises et des Montréalais est notre grande priorité et la prévention est au cœur de notre stratégie d'intervention. Aucun effort ne doit être ménagé pour lutter contre la violence et assurer la sécurité dans nos quartiers pour nos jeunes et pour nos familles. Cette augmentation significative du budget en prévention de la violence et en sécurité urbaine donnera les moyens aux organismes communautaires de faire leur travail dans de meilleures conditions. Nous savons qu'il n'existe pas de solution unique pour mettre fin à la violence, mais ce que nous pouvons faire, c'est travailler ensemble et unir nos forces. Les arrondissements et les organismes jouent un rôle de premier plan et nous serons toujours là pour les soutenir », a déclaré Josefina Blanco, responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'itinérance, de l'accessibilité universelle, de la condition féminine, de la jeunesse et des personnes aînées au comité exécutif de la Ville de Montréal.

À noter que cette bonification au budget du SDIS permettra également de prolonger la phase pilote de l'Équipe mobile de médiation et d'intervention sociale (ÉMMIS), dont le mandat est d'intervenir rapidement pour désamorcer des situations potentiellement conflictuelles, en plus d'accompagner les citoyens et citoyennes vulnérables dans un environnement sécuritaire.

Enfin, cette bonification permettra d'embaucher deux nouvelles personnes au Service de la diversité et de l'inclusion sociale sur le dossier de la sécurité urbaine et de la prévention de la violence. Elles pourront soutenir les arrondissements et renforcer les liens avec les organismes communautaires, tout en favorisant la mobilisation et la concertation dans la recherche de solutions. La Ville souhaite déployer un accompagnement renforcé pour la mise en place des stratégies et des projets en sécurité urbaine des arrondissements et des partenaires communautaires.

