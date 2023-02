Montréal annonce 1 M$ en soutien aux partenaires de la transition écologique en créant le Programme de contributions financières pour la transition écologique et en appuyant le Partenariat climat Montréal

MONTRÉAL, le 23 févr. 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal est fière d'annoncer son Programme de contributions financières pour la transition écologique (PCFTE). Le programme a pour objectif d'accélérer la transition écologique à l'échelle de la Ville, des quartiers et de la population. Pour ce faire, il prévoit soutenir les projets d'OBNL, de coopératives et d'écoles qui répondent à la vision et aux orientations du Plan stratégique Montréal 2030 . Le PCFTE est projeté sur trois ans (2023-2025) et s'inscrit dans les actions prévues au Plan climat 2020-2030 . Le budget du programme est de 600 000 $ pour l'année 2023.

Dans la mise en œuvre de son Plan climat, la Ville de Montréal s'engage à soutenir les initiatives clés de ses partenaires externes pour contribuer à l'émergence d'un mouvement collectif, notamment en finançant des projets à forts impacts et aux retombées systémiques. Par conséquent, le Bureau de la transition écologique et de la résilience (BTER) de la Ville de Montréal propose le PCFTE afin de mieux encadrer l'attribution des contributions financières et de mobiliser ses partenaires potentiels externes.

Le Programme vise ainsi l'atteinte des cibles du Plan climat 2020-2030 , incluant les cibles du Plan directeur de gestion des matières résiduelles 2020-2025 et de la Stratégie d'agriculture urbaine 2021-2026 . La réalisation d'actions portant sur les thématiques suivantes est prévue : la réduction des émissions de GES, l'adaptation aux changements climatiques et la résilience climatique des communautés.

Le programme prévoit la création d'un comité de sélection, des dates de tombées fixes pour les appels à projets et des critères d'évaluation préétablis. Ceux-ci misent notamment sur les résultats quantitatifs, la cohérence et les portées géographique et sociale des projets. Un premier appel à projets sera ouvert au printemps 2023.

Partenariat climat Montréal

La Ville confirme également le renouvellement du financement annuel du Partenariat climat Montréal, pour un montant de 400 000$.

Le Partenariat climat Montréal permet une mobilisation stratégique d'une centaine d'acteurs clés montréalais pour assurer un engagement majeur de la société civile concernant l'urgence climatique et l'adaptation du territoire.

Le PCM offre un espace de concertation crucial des acteurs, qui peuvent ainsi trouver des solutions à des enjeux précis. Ils peuvent alors viser la mise en œuvre d'actions concrètes permettant l'atteinte des objectifs de réduction des émissions de GES et de carboneutralité prévus au Plan climat.

Le Partenariat climat a organisé le tout premier Sommet climat en mai 2022. Le deuxième Sommet aura lieu les 9 et 10 mai prochains. Le Sommet climat est un rendez-vous annuel incontournable pour l'accélération de l'action climatique à Montréal. Plusieurs annonces majeures y sont attendues.

« Nous savons que la réussite de la transition écologique repose sur la détermination des entreprises, des gouvernements, de la société civile et de la population à faire partie du mouvement et à y contribuer activement. Le Programme de contributions financières pour la transition écologique (PCFTE) s'inscrit dans cette volonté de réussite. De plus, le PCFTE permettra de renforcer les pratiques existantes ainsi que de soutenir les partenaires de la transition écologique. L'appui au Partenariat climat Montréal, qui joue un rôle crucial dans l'engagement de la société civile, est aussi une élément important pour réussir la transition », a expliqué Marie-Andrée Mauger, responsable de l'environnement et de la transition écologique au comité exécutif de la Ville de Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Marikym Gaudreault, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif de Montréal, 514 925-0884, [email protected]; Renseignements : Relations médias, Ville de Montréal, [email protected]