Montréal annonce 1,5 M$ pour le manufacturier innovant

Le Complexe d'innovation et de commercialisation aura pignon sur rue dans l'arrondissement de Saint-Laurent, un secteur stratégique à haute concentration manufacturière. Le CIC s'adressera en priorité à toutes les entreprises manufacturières de l'île de Montréal, startups, PME et grandes entreprises.

« Le secteur manufacturier montréalais est névralgique pour l'économie du Québec. L'agglomération de Montréal représente 31 % du PIB et 24 % de l'emploi manufacturier du Québec. Il s'agit d'un moteur économique essentiel puisqu'il est un générateur important d'exportations, un vecteur incontournable pour la recherche et le développement et possède un effet multiplicateur important sur l'ensemble de l'économie. Si nous voulons des entreprises performantes et compétitives, nous devons impérativement prendre le virage de l'innovation. Nous sommes très fiers de ce partenariat qui permet de mettre en place les conditions gagnantes pour l'accélération du secteur manufacturier de la métropole », a déclaré Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial et du design au sein du comité exécutif.

« Nous misons une fois de plus sur l'innovation, partie intégrante de l'ADN de Saint-Laurent, pour ressortir plus forts de la crise sanitaire qui a aussi durement éprouvé l'économie. Après le lancement, au printemps 2020, du Centre d'expertise industrielle, Saint-Laurent est fier d'accueillir ce nouveau complexe d'innovation et de commercialisation pour le secteur manufacturier. Ce dernier est majeur pour l'économie laurentienne puisqu'il représente 39 % des plus de 104 000 emplois du territoire, qui compte plus de 4200 entreprises. Ce centre permettra notamment d'accélérer le virage numérique des entreprises, non seulement laurentiennes, mais de toute la région, faisant ainsi de Saint-Laurent un haut lieu de l'innovation industrielle », a ajouté le maire de l'arrondissement de Saint-Laurent, Alan DeSousa.

« La transformation numérique des entreprises est un élément central de notre vision économique du Québec. Les PME du secteur manufacturier doivent être concrètement engagées dans ce virage, parce que leurs activités occupent une place importante dans le développement économique de la province et de ses régions. Je salue donc la création du Complexe d'innovation et de commercialisation, et je félicite la Ville de Montréal pour cette initiative majeure », souligne Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie.

« La région de Montréal est la locomotive économique du Québec. Pour demeurer compétitive, elle doit s'assurer que son secteur manufacturier est à la fine pointe de la technologie. C'est d'autant plus important dans le contexte de relance actuel. Les retombées du nouveau Complexe d'innovation et de commercialisation seront considérables pour nos entreprises manufacturières, et nous pouvons nous estimer chanceux de compter sur des partenaires aussi engagés dans leur succès », affirme Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

Le déploiement du CIC permettra d'offrir de l'accompagnement aux entrepreneurs et une gamme de services concrets tels que :

un accompagnement au virage numérique, incluant des audits et des diagnostics 4.0 et un accès à des sources de financement propres au secteur de l'innovation;

une vitrine technologique, afin de sensibiliser et d'expérimenter les technologies et les concepts du manufacturier 4.0;

une offre de formations propres au secteur de l'innovation, incluant des formations axées sur les technologies numériques, via des ateliers, webinaires et conférences;

des projets de recherche collaborative, incluant le maillage entre entreprises industrielles et centres collégiaux de transfert de technologie;

des espaces de coworking et d'accompagnement à la commercialisation des startups technologiques.

Plus que jamais, la crise sanitaire a démontré à quel point le virage 4.0 est primordial pour le secteur manufacturier. En plus d'optimiser l'efficacité des chaînes de montage, elle offre plus de flexibilité et d'agilité. Les entreprises manufacturières doivent prendre le virage afin de demeurer compétitives sur la scène internationale, mais également afin de contribuer à fournir le plus d'autonomie possible localement dans les secteurs stratégiques.

« Nous sommes heureux de recevoir l'appui de la Ville de Montréal dans la mise en œuvre d'un complexe d'innovation et de commercialisation pour les entreprises manufacturières innovantes. Le virage numérique des entreprises est plus que jamais au cœur des préoccupations de la relance économique des entreprises industrielles. C'est pourquoi l'équipe du Centre d'expertise industrielle de Montréal, pilier principal du futur CIC, est déjà à pied d'œuvre dans le déploiement de ses services », a annoncé Leesa Hodgson, directrice générale, Développement économique Saint-Laurent.

« Favoriser la compétitivité des entreprises manufacturières montréalaises est une préoccupation constante pour nous. Le recours aux technologies de l'industrie 4.0 dans le cadre de la création d'un complexe d'innovation et de commercialisation, en prenant appui sur le Centre d'expertise industrielle de Montréal, est une avancée importante et apporte une solution qui s'inscrit en complémentarité avec l'accompagnement stratégique des entreprises qu'offre PME MTL », a ajouté Marc-André Perron, Directeur général PME MTL Centre-Ouest.

Réflexe Montréal

Dans le cadre du statut officiel de métropole conféré à la Ville en 2017 par le gouvernement du Québec, l'entente « Réflexe Montréal » vise le développement de tout le potentiel de Montréal au niveau économique, social et culturel. À titre de métropole, Montréal dispose désormais d'une plus grande autonomie et de plus de flexibilité dans la prise de décisions qui influencent la qualité de vie de ses citoyennes et citoyens.

