Montréal ajoute 3 M$ en subvention pour les bâtiments occupés par des entreprises d'économie sociale

MONTRÉAL, le 8 août 2023 /CNW/ - Dans un contexte économique difficile qui rend les services rendus par les entreprises d'économie sociale plus importants que jamais, la Ville de Montréal est heureuse d'annoncer l'ajout de 3 M$ supplémentaires au programme Accélérer l'investissement durable - Économie sociale. Ce programme, qui répond à un réel besoin du milieu, offre aux entreprises d'économie sociale une aide financière substantielle afin d'acquérir, construire, rénover ou agrandir les bâtiments leur permettant d'offrir des services dans leur communauté.

Depuis sa création en 2020, 113 dossiers ont été déclarés admissibles et, parmi ceux-ci, 45 projets ont débuté ou ont été complétés, soit 40 % des dossiers admis. Le programme a notamment permis de soutenir l'acquisition de cinq bâtiments afin de permettre aux entreprises propriétaires de mettre en œuvre des modèles d'affaires qui assurent leur pérennité. De plus, 24 projets de rénovation ont pu se concrétiser grâce à la subvention, ce qui a généré près de 5,7 M$ d'investissements par le milieu.

Or, la popularité de ce programme fait en sorte que, pour l'année 2023, les budgets ont été entièrement engagés et les fonds ne permettent plus de rendre admissibles de nouveaux projets. Afin de soutenir davantage de projets, la Ville de Montréal bonifie de 3 M$ son programme. Ces sommes seront octroyées d'ici la fin de l'année.

« Par leur proximité, les entreprises d'économie sociale répondent aux besoins de leur milieu, en plus de générer des retombées économiques importantes, notamment pour Montréal. C'est un modèle entrepreneurial inspirant qui mérite d'être valorisé », a déclaré le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Pierre Fitzgibbon.

« En plus de soutenir la vitalité économique, l'économie sociale cherche à répondre aux besoins de la population en réinvestissant les profits générés au sein de la collectivité. Or, la pérennité de ces entreprises est compromise par la difficulté de trouver un local abordable. Pour plusieurs secteurs de l'économie sociale, déménager veut dire arrêter. C'est important de maintenir ces entreprises dans leur quartier parce qu'elles aident les gens, là où ils sont. C'est dans l'objectif de protéger notre réseau d'économie sociale et de soutenir l'essor de ces entreprises que nous bonifions aujourd'hui ce programme qui connaît un grand succès et qui répond à des besoins importants », a ajouté la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Notre administration reconnaît l'apport exceptionnel des entreprises d'économie sociale, qu'elles soient OBNL ou coopératives. Le quart des entreprises d'économie sociale au Québec sont d'ailleurs basées ici même, dans la métropole. Elles apportent des solutions innovantes aux mutations de l'économie. Le soutien financier que nous accordons, grâce notamment à l'entente de collaboration avec le gouvernement du Québec, permettra de répondre directement aux besoins exprimés par le milieu de l'économie sociale, dans un contexte où les espaces abordables dans les quartiers centraux se font de plus en plus rares. Nous sommes heureux d'encourager les initiatives qui ont un effet bénéfique sur la collectivité », a souligné le responsable du développement économique et commercial au comité exécutif de la Ville de Montréal, Luc Rabouin.

« La bonification du programme Accélérer l'investissement durable - Économie sociale est une excellente nouvelle pour le milieu de l'économie sociale. Avec l'inflation et la rareté des espaces à coût abordable, les besoins sont grands sur le territoire montréalais. Ce soutien apporte une contribution significative aux entreprises d'économie sociale qui souhaitent acquérir ou rénover un bâtiment, leur permettant ainsi de continuer à répondre aux besoins de la communauté montréalaise et de déployer leurs activités », se réjouit Édith Cyr, présidente du Conseil d'économie sociale de l'île de Montréal (CESIM).

« L'aide financière de la Ville de Montréal reçue via le programme de subventions pour les bâtiments occupés par des entreprises d'économie sociale a permis au Cinéma Beaubien de réaliser des travaux importants de maçonnerie sur sa façade au cours de l'été 2022. Un des derniers cinémas de quartier dans notre ville, le Cinéma Beaubien, est un fier porte-étendard de l'économie sociale dans le secteur culturel montréalais. Nous sommes heureux d'avoir la Ville de Montréal à nos côtés pour participer à des projets d'envergure et nous donner les moyens de nos ambitions. Nous lui en sommes très reconnaissants », a ajouté la directrice générale du Cinéma Beaubien, Roxanne Sayegh.

« Ces subventions ont permis la réalisation de travaux qui ont eu un impact majeur sur nos activités : nous avons pu accueillir un plus grand nombre d'artistes et de compagnies; et un nombre croissant d'activités culturelles et communautaires se sont déroulées ici, redonnant vie à ce sous-sol d'église. Nous tenons à remercier Marc Nisbet de PME Mtl, Catia Dos Santos, notre agent de liaison au fond pour l'économie sociale et la Ville de Montréal pour leur appui », a commenté le directeur du conseil d'administration de la Porte Rouge, Robert Reid.

« Grâce au programme de subvention visant les entreprises en économie sociale, la Coopérative des professeurs de musique a pu compléter l'aménagement de ses studios d'enseignements, permettant ainsi d'offrir à de nombreux musiciens-pédagogues un espace propice à la transmission de leur art », a souligné le conseiller pédagogique et agent de développement de la Coopérative des professeurs de musique, David Bergeron.

Un soutien financier pour acquérir ou rénover un bâtiment

Ce programme de subvention, accessible aux entreprises d'économie sociale de l'ensemble de l'agglomération de Montréal, est composé de deux volets :

Volet 1 : subvention à l'acquisition d'un bâtiment par une entreprise d'économie sociale. L'aide financière correspond à 40 % du coût d'acquisition, sans dépasser 400 000 $;

Volet 2 : subvention pour la construction, la rénovation ou l'agrandissement d'un bâtiment occupé par une entreprise d'économie sociale. L'aide financière couvre 40 % des travaux admissibles ainsi que 50 % des honoraires de services professionnels (architecture, design, ingénierie, gestion de projet, urbanisme, archéologie ou experts-conseils), sans dépasser 400 000 $.

Cliquez ici pour en apprendre davantage sur les subventions pour les bâtiments occupés par des entreprises d'économie sociale.

