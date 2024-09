Montréal adopte une série de mesures pour accélérer la transition écologique et sociale de la ville

MONTRÉAL, le 11 sept. 2024 /CNW/ - Déterminée à répondre à l'urgence climatique et à déployer des mesures environnementales qui offrent des co-bénéfices pour la population, la Ville de Montréal confirme différentes mesures qui contribueront à augmenter les espaces verts de la métropole, à favoriser leur accès, et à accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).

Carboneutralité des bâtiments

Afin d'atteindre l'objectif de réduire de 55 % les émissions de GES d'ici 2030, le règlement 23-046 sur les GES des nouveaux bâtiments entrera en vigueur dès le 1er octobre pour les nouveaux petits bâtiments (édifices allant jusqu'à 3 étages et 600 m2 par étage, tel que prévu au code du bâtiment). Concrètement, la Ville interdira les appareils qui émettent des GES attribuables à la combustion à des fins de cuisson d'aliments, de séchage de vêtements ainsi que de chauffage d'espace et d'eau. Ces appareils interdits sont par exemple les cuisinières et systèmes de chauffage qui fonctionnent en brûlant du mazout, du gaz naturel, du propane et du biodiesel. Les renseignements sur les sources d'énergie utilisées doivent être divulgués au moment de déposer une demande de permis d'une nouvelle construction. Cet engagement phare du Plan climat de la Ville de Montréal avait été pris en 2022, lors du Sommet Climat, et permettra de réduire de façon importante les émissions des bâtiments, qui sont responsables de plus du tiers des émissions de GES de la Ville de Montréal.

Acquisition d'un terrain dans le Grand parc de l'Est

Dans l'objectif de consolider le Grand parc de l'Est et de rétablir le déficit d'espaces verts dans l'Est de Montréal, le comité exécutif de la Ville de Montréal entérine, ce matin, une promesse d'achat avec les sœurs Recluses Missionnaires pour l'acquisition de leur terrain de près de 54 000 m2, situé dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. Il borde des milieux naturels d'intérêt, dont des milieux humides, qu'il contribue ainsi à protéger. Une partie de la propriété se trouve en zone inondable et sa conservation s'inscrit en cohérence avec les efforts pour faire de Montréal une ville résiliente aux changements climatiques. Cette entente fait suite à l'annonce de ce grand projet de parc régional, en novembre 2023, et permet à la Ville d'avoir les leviers nécessaires à la protection de nouveaux milieux naturels dans l'Est de l'île.

Cette acquisition de 6 M$ est en adéquation avec la vision d'avenir du Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal. Ce dernier vise à protéger 10 % du territoire en multipliant les acquisitions de terrains d'intérêt écologique pour façonner une ville résiliente et durable, contribuant ainsi à la qualité de vie des Montréalaises et des Montréalais. L'Est de l'île étant historiquement très industrialisé, le Grand parc de l'Est participe à protéger les derniers milieux naturels de ce secteur, dans une optique d'équité territoriale.

Meilleure accessibilité au parc Frédéric-Back

Ancienne carrière, puis site d'enfouissement, le parc Frédéric-Back poursuit sa transformation. L'aménagement de 12,7 hectares supplémentaires permettra d'augmenter substantiellement l'accès à ce parc pour les populations de Montréal-Nord et d'Ahuntsic-Cartierville. Grâce à l'aménagement d'un sentier multifonctionnel de plus de 900 mètres de longueur et à la construction d'une passerelle mesurant environ 150 mètres de longueur, la population pourra profiter d'un meilleur accès au parc, tout comme aux commerces, institutions et infrastructures sportives qui bordent le parc, tels que le Collègue Ahunstic et le centre Claude-Robillard. L'entièreté du sentier et de la passerelle seront éclairés et le projet prévoit l'installation de mobilier et d'équipements de signalisation. Un contrat d'une valeur de 1 934 458,16 $ est octroyé à WSP Canada et permettra principalement de développer l'avant-projet définitif et d'élaborer les plans, devis et documents d'appel d'offres pour l'exécution des travaux.

Ces projets se confirment en parallèle de la conférence Innovate4Cities, qui se tient actuellement à Montréal, et durant laquelle la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a confirmé sa participation à la Semaine du Climat, qui se tiendra à New York la semaine prochaine.

« Nous sommes fiers de protéger les espaces verts de Montréal, qui sont au cœur de la qualité de vie de la métropole et de sa capacité à lutter contre les changements climatiques. Avec l'achat d'un nouveau terrain dans le Grand parc de l'Est, la carboneutralité des nouveaux bâtiments et les aménagements à venir au parc Frédéric-Back, Montréal témoigne de son engagement à travailler sur tous les fronts pour assurer un futur plus vert et plus juste à la métropole », a souligné la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

