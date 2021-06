MONTRÉAL, le 16 juin 2021 /CNW Telbec/ - Afin de reconnaître, soutenir et valoriser l'action communautaire au sein de la métropole, tout en favorisant les orientations communes et la mise en place d'actions cohérentes, la Ville de Montréal adopte la Politique montréalaise pour l'action communautaire. Cette politique, une première dans le milieu municipal québécois, marque un tournant à Montréal.

Avec les trois principes directeurs de la Politique, la Ville de Montréal reconnaît la grande importance de la contribution du milieu communautaire montréalais à la qualité de vie des Montréalaises et des Montréalais et rend officiel le cadre de ses relations avec lui. La Ville assure donc qu'elle entend entretenir, avec tous les organismes communautaires de Montréal, des rapports établis sur les valeurs de transparence, d'équité, d'intégrité, d'engagement ainsi que de confiance et de respect mutuels.

« L'action communautaire est au cœur de la vie de la métropole, et la pandémie de la COVID-19 a démontré à quel point son rôle est essentiel. La relance de Montréal devra être juste et inclusive, et pour cela, il sera primordial de travailler avec les organismes et les regroupements communautaires qui agissent au quotidien pour le bien des Montréalaises et des Montréalais. Avec la Politique montréalaise pour l'action communautaire, nous voulons renforcer la confiance et témoigner de notre reconnaissance, non seulement pour le travail que les acteurs du milieu communautaire ont effectué dans les décennies passées, mais aussi pour celui qu'ils réaliseront dans les décennies à venir. Pour la Ville de Montréal, l'apport du milieu communautaire est inestimable. Cet apport, nous le reconnaissons officiellement avec la Politique montréalaise pour l'action communautaire », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« La Politique montréalaise pour l'action communautaire ouvre d'importantes perspectives pour les relations partenariales, déjà très fructueuses, entre la Ville et les groupes et regroupements de l'action communautaire. Elle établit des fondements sûrs pour toutes les formes de soutien que la Ville peut accorder à ceux-ci et toutes les actions que nous pouvons mener ensemble. Nous sommes fiers de la Politique, qui est la concrétisation d'un souhait commun, l'aboutissement d'un travail concerté et exemplaire. Nous l'avons élaborée en portant la plus grande attention aux demandes du milieu communautaire montréalais. Celui-ci a pris part à notre démarche avec disponibilité et confiance et je les en remercie », a ajouté Nathalie Goulet, responsable de l'inclusion sociale, des sports et loisirs, de la condition féminine, de l'itinérance et de la jeunesse au sein du comité exécutif.

Une démarche participative

La Politique montréalaise pour l'action communautaire est le fruit d'une démarche participative qui a inclus des citoyennes et des citoyens, des organismes et des regroupements communautaires, la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise, les représentant.es du comité de suivi des arrondissements, ainsi que le Service de la diversité et de l'inclusion sociale de la Ville.

La Politique est conforme à la politique gouvernementale « L'action communautaire : une contribution essentielle à l'exercice de la citoyenneté et au développement social du Québec ». Elle s'inscrit également plus largement dans les priorités du plan stratégique Montréal 2030 de la métropole, par lequel la Ville s'engage à consolider un filet social fort et à assurer la pérennité du milieu communautaire ainsi que des services et infrastructures inclusifs, répartis équitablement sur le territoire.

Exposition en ligne

Dans l'optique de faire connaître et reconnaître dès maintenant l'apport essentiel du milieu communautaire montréalais, le MEM - Centre des mémoires montréalaises lance son dossier sur le rôle décisif des organismes communautaires dans son encyclopédie en ligne Mémoires des Montréalais : Les organismes communautaires, tisser le lien social à Montréal. De nouveaux articles s'y ajouteront au fil du temps. La Ville de Montréal est fière d'ajouter à sa collection de mémoires virtuelles ce morceau incontournable de notre histoire collective :

ville.montreal.qc.ca/memoiresdesmontrealais/les-organismes-communautaires-tisser-le-lien-social-montreal

