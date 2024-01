Montréal acquiert deux terrains situés dans le secteur de L'Île-des-Sœurs pour la création d'équipements collectifs dans l'arrondissement de Verdun

MONTRÉAL, le 22 janv. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal annonce vouloir acquérir deux lots vacants, totalisant près de 7 400 mètres carrés et situés sur le chemin du Golf, dans le secteur de L'Île-des-Sœurs. Ces acquisitions représentent un investissement municipal de 12,5 M$. Elles permettront à la Ville et à l'arrondissement de développer un projet d'équipements collectifs au bénéfice de la population.

Les élu-es de l’arrondissement de Verdun, de gauche à droite : Enrique Machado conseiller d’arrondissement du district Champlain–L'Île-des-Soeurs, Céline-Audrey Beauregard conseillère d’arrondissement district Champlain–L'Île-des-Soeurs, Véronique Samson conseillère de Ville du district de Champlain–L'Île-des-Soeurs et Marie-André Mauger, mairesse de l’arrondissement de Verdun et membre du comité exécutif. (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif)

« Ces acquisitions stratégiques sont une rare occasion de doter, à terme, L'Île-des-Sœurs d'équipements collectifs qui tiennent compte de l'ensemble des besoins de la population. Nous sommes fiers de la collaboration initiée entre les services centraux de la Ville et l'arrondissement de Verdun, dans le cadre de la planification de la partie nord de L'Île-des-Sœurs, qui a permis de concerter nos actions afin d'accroître la maîtrise foncière municipale à Verdun. Grâce à ce travail, nous allons pouvoir répondre à des besoins d'équipements collectifs comme, par exemple, des plateaux sportifs, un parc ou une place publique », a déclaré la mairesse de l'arrondissement de Verdun et responsable de l'environnement et de la transition écologique au comité exécutif, Marie-Andrée Mauger.

« Je me réjouis de cet avancement en faveur des milieux de vie complets. Par ce geste, la Ville démontre sa planification réfléchie du développement territorial, où la densification s'accompagne de bénéfices et où l'on s'assure de réserver des espaces qui pourront répondre aux besoins de la population », a souligné le responsable de l'urbanisme, de la participation citoyenne et de la démocratie au sein du comité exécutif, Robert Beaudry.

Ce projet d'acquisitions se fait dans un contexte où l'arrondissement de Verdun souhaite augmenter l'offre en équipements collectifs dans le quartier de L'Île-des-Soeurs, au bénéfice de la population. Les partenaires assurent ainsi un emplacement pouvant accueillir un équipement collectif. Les deux terrains sont situés sur le chemin du Golf, à l'intersection de la rue Roland-Jeanneau.

Précisons que les autorités municipales ont approuvé les deux projets de promesses bilatérales visant chacun des deux lots et par lesquels la Ville s'engage à acquérir tous les droits, titres et intérêts des lots visés. L'étape de la signature des promesses de vente se fera au plus tard le 25 janvier 2024. Dans l'éventualité que la Ville se déclare satisfaite de ses vérifications diligentes et signe les promesses bilatérales, la Ville aura jusqu'au 1er mars 2024 pour signer les actes de vente et finaliser les transactions.

