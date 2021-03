Montréal accorde un soutien financier de 627 000 $ à AlterGo pour le Programme d'accompagnement en loisir de l'Île de Montréal (PALÎM)

MONTRÉAL, le 10 mars 2021 /CNW Telbec/ - Les membres du comité exécutif de la Ville de Montréal ont accordé aujourd'hui un soutien financier de 627 000 $ à AlterGo, qui œuvre depuis depuis plus de 45 ans à rendre inclusifs les loisirs, les sports et la culture pour les citoyen.nes de l'Île de Montréal vivant avec une limitation fonctionnelle. La somme de 546 300 $ sera redistribuée aux organismes financés par le Programme d'accompagnement en loisir de l'Île de Montréal (PALÎM). Le comité exécutif a également accordé un contrat de services professionnels de gré à gré à AlterGo, pour une somme de 80 700 $ pour la coordination dudit programme ainsi que la formation en accompagnement pour l'année 2021.

« Le soutien aux organismes dans le cadre du PALÎM s'inscrit dans la volonté de la Ville de favoriser un accès aux activités de sports et de loisirs à tous les citoyen.nes et plus particulièrement aux citoyen.nes ayant des limitations fonctionnelles. L'appui qu'accorde la Ville à AlterGo et au PALÎM témoigne de notre volonté de faire de Montréal une métropole universellement accessible et inclusive », a précisé Nathalie Goulet, responsable de l'inclusion sociale, des sports et loisirs, de la condition féminine, de l'itinérance ainsi que de la jeunesse au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Le PALÎM permet annuellement à plus de 1800 personnes ayant des limitations fonctionnelles de participer à des activités de loisir. Il permet aussi de soutenir plus de 130 000 heures d'accompagnement sur le territoire de l'agglomération de Montréal pour les camps de jour estivaux et les activités régulières.

Ce programme se veut une aide additionnelle aux ressources existantes des services de loisir des arrondissements et des villes liées de Montréal ainsi qu'aux organismes sans but lucratif. Il prend la forme d'un soutien financier utilisé pour défrayer une partie des coûts des salaires d'accompagnateurs en loisir. Il est appuyé financièrement par le ministère de l'Éducation du Québec et la Ville de Montréal.

« Nous sommes ravis que la Ville maintienne ces engagements en matière d'accès au loisir pour les personnes ayant une limitation fonctionnelle. Son soutien est indispensable afin que les organisations qui offrent des activités de loisir soient en mesure de défrayer les coûts importants liés à l'accompagnement et ne pas discriminer les participants en raison de leur handicap. Particulièrement dans le contexte que nous vivons, la pratique d'activités de loisir, de sport et de culture est un outil puissant pour contrer l'isolement et améliorer la qualité de vie de ces personnes durant la pandémie », conclut Elsa Lavigne, directrice générale de AlterGo.

